ЦБ предложил расширить список относящихся к манипулированию рынком действий
Банк России разработал проект указания, в котором предложил отнести к манипулированию рынком действия, умышленно вводящие в заблуждение инвесторов и провоцирующие искусственную активность на биржах, сообщила пресс-служба регулятора. Такой документ опубликован на сайте ЦБ.
«Сейчас практики, относящиеся к манипулированию, указаны в »антиинсайдерском» законе. Но на фоне развития современных информационных технологий и средств коммуникации появляются новые способы, не подпадающие под этот перечень. Закон дает Банку России право дополнить список», — обосновал свою инициативу регулятор.
В настоящий момент «антиинсайдерский» закон запрещает манипулировать — в том числе путем распространения каким-либо способом недостоверных сведений — финансовыми инструментами, иностранными валютами и товарами с целью отклонения их стоимости, а также объема торгов, спроса и предложения от стандартного уровня. Теперь же такой запрет предлагается распространить в отношении эмитентов и управляющих компаний.
Кроме того, в случае реализации документа ЦБ, нельзя будет обманывать участников торгов, чтобы побудить их совершать какие-либо действия на бирже или, наоборот, принудить отказаться от совершения сделок.
Также, согласно новому документу, будет запрещено несколько раз на протяжении торгового дня совершать операции — в том числе скоординированные — с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром для того, чтобы ввести других в заблуждение относительно их стоимости, объема торгов, спроса и предложения, заставить игроков рынка отказаться от осуществления сделок или спровоцировать принудительное закрытие позиции клиента участника торгов.
Наконец, ЦБ планирует запретить призывать участников торгов к совершению всех вышеперечисленных действий.
В случае одобрения проекта указания он может вступит в силу в первой половине следующего года. Предложения относительно документа регулятор намерен собирать до 26 мая 2021 г.
«Задачей проекта является укрепление доверительной инвестиционной среды и стабильности финансового рынка, обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и товары», — заявили в ЦБ.
Новые нормы не будут действовать в отношении банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, клиринговых организаций, организаторов торговли или рейтинговых агентств, «которые осуществляют обоснованную и добросовестную подготовку и распространение различных информационных и аналитических материалов в области финансового рынка».
Проблема манипулирования рынком ценных бумаг путем сговора на различных коммуникационных платформах стала широко обсуждаться после инцидента, наблюдаемого в США в ноябре прошлого года. Тогда один из участников тематического форума про инвестиции на Reddit выступил с критикой хедж-фонда Melvin Capital, который играл на понижение акций ритейлера GameStop. Этот человек назвал компанию недооцененной и перспективной, после чего нашел поддержку среди других пользователей. Они стали массово скупать акции GameStop, ввиду чего бумаги компании стали дорожать, принося убытки Melvin Capital.