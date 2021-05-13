ЦБ предложил расширить список относящихся к манипулированию рынком действий

Проблема манипулирования рынком ценных бумаг путем сговора на различных коммуникационных платформах стала широко обсуждаться после инцидента, наблюдаемого в США в ноябре прошлого года. Тогда один из участников тематического форума про инвестиции на Reddit выступил с критикой хедж-фонда Melvin Capital, который играл на понижение акций ритейлера GameStop. Этот человек назвал компанию недооцененной и перспективной, после чего нашел поддержку среди других пользователей. Они стали массово скупать акции GameStop, ввиду чего бумаги компании стали дорожать, принося убытки Melvin Capital.