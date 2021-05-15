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Белоруссия разместит гособлигации в России на 100 млрд рублей

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в России облигации на сумму до 100 млрд российских рублей. в целях рефинансирования внешнего госдолга, документ опубликован на портале правовых актов республики.

«В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю: осуществить в 2021–2023 гг. привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей», — говорится в указе.

Срок обращения бумаг составит не менее 1092 дней, вырученные от размещения облигаций средства будут зачислять на банковский счет белорусского минфина в «Газпромбанке».

В 2019 г. Минск впервые за почти десять лет разместил свои бумаги на российском долговом рынке на сумму 30 млрд руб., спрос на них составил 45 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных