Белоруссия разместит гособлигации в России на 100 млрд рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить в России облигации на сумму до 100 млрд российских рублей. в целях рефинансирования внешнего госдолга, документ опубликован на портале правовых актов республики.
«В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю: осуществить в 2021–2023 гг. привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей», — говорится в указе.
Срок обращения бумаг составит не менее 1092 дней, вырученные от размещения облигаций средства будут зачислять на банковский счет белорусского минфина в «Газпромбанке».
В 2019 г. Минск впервые за почти десять лет разместил свои бумаги на российском долговом рынке на сумму 30 млрд руб., спрос на них составил 45 млрд руб.