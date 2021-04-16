Белоруссия рассчитывает на второй транш кредита РФ до конца июня
Белоруссия рассчитывает на получение второго транша госкредита России в объеме $500 млн до конца июня текущего года, сообщает «БелТА» со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова.
«Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня», — сказал Юрий Селиверстов.
Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.
Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 г. объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики.