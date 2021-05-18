Аналитики назвали число долларовых миллионеров среди клиентов российских банков
Примерно 41 000 человек с размерами финансовых активов от $1 млн размещают свои средства в российских банках, говорится в исследовании сегмента private banking, проведенного компанией Frank RG. В прошлом году таковых было около 37 000 граждан.
«Benchmark-исследования Frank RG подтверждают, что в российских банках размещают свои средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн. Их число ежегодно увеличивается на 16% (в среднем. — прим. ред.)» — сказано в презентации по итогам исследования. Количество private клиентов банков в 2020 г. выросло на 10%.
В то же время, согласно выводам аналитиков, сделанным на основе сведений Credit Suisse и собственной оценки, в прошлом году финансовые активы от $1 млн имели 44 000 человек в России. По сравнению с 2019 г. показатель вырос на 7%. По этой методике экспертов целевым клиентом private banking является человек с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн. В Credit Suisse, в свою очередь, насчитали 297 000 человек с общим капиталом свыше $1 млн в 2020 г. — это на 21% больше по сравнению годом ранее.
В целом 75% пассивов долларовых миллионеров находится в управлении крупных государственных банков, посчитали эксперты. Доля таких кредитных организаций в сегменте HNWI (High Net Worth Individuals, клиенты с вкладами на сумму от 30 млн руб.) составляет 75,3%, что на 6 п.п. больше, чем три года назад. В 2020 г. доля крупнейших частных банков с российским и иностранным капиталом в общем объеме пассивов HNWI клиентов составила 11,7%.
В целом состоятельные клиенты предпочитают хранить свои средства в валюте: ее доля в общем капитале рассматриваемой группы вкладчиков составила 55,3%, что на 1,7 п.п. больше, чем в 2019 г. Наиболее велика доля валюты в частных банках с иностранным капиталом — 68,2%. Чуть меньше этот показатель в госбанках — 56%.
Кроме того, в прошлом году на фоне падения ключевой ставки Банка России до исторически минимальных 4,25% годовых вырос интерес клиентов к инвестиционным продуктам за счет сокращения интереса к депозитам. Объем инвестиционного портфеля private банков достиг 4,3 трлн руб. Таким образом, рост по сравнению с 2019 г. составил 48%.