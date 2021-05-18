Аналитики назвали число долларовых миллионеров среди клиентов российских банков

В то же время, согласно выводам аналитиков, сделанным на основе сведений Credit Suisse и собственной оценки, в прошлом году финансовые активы от $1 млн имели 44 000 человек в России. По сравнению с 2019 г. показатель вырос на 7%. По этой методике экспертов целевым клиентом private banking является человек с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн. В Credit Suisse, в свою очередь, насчитали 297 000 человек с общим капиталом свыше $1 млн в 2020 г. — это на 21% больше по сравнению годом ранее.