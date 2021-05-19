Цена биткойна упала ниже $40000 впервые с начала февраля

В целом за последние сутки ведущая криптовалюта мира подешевела примерно на 12%, или $5500. По данным Reuters, на это есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, который неделю назад объявил, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткойны, сославшись на быстро растущее использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Кроме того, на курсе валюты негативно отразился твит бизнесмена, которым он якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткойнов. Позже миллиардер этот факт опроверг.