Цена биткойна упала ниже $40000 впервые с начала февраля
Курс биткойна на торгах 19 мая снизился до $38 550, следует из данных биржи Binance на 10:15 мск. Это минимальный показатель с 8 февраля, когда стоимость валюты опускалась до $37 989 за штуку.
В целом за последние сутки ведущая криптовалюта мира подешевела примерно на 12%, или $5500. По данным Reuters, на это есть две причины. Первая — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, который неделю назад объявил, что его компания приостанавливает возможность приобрести автомобили за биткойны, сославшись на быстро растущее использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Кроме того, на курсе валюты негативно отразился твит бизнесмена, которым он якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткойнов. Позже миллиардер этот факт опроверг.
Также падение цены биткойна спровоцировали китайские власти. Вчера они запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли ею.
Ранее, начиная с 8 февраля, стоимость биткойна уверенно росла. Этому поспособствовали действия Tesla, которая сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.
В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября цена последнего впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, а 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. Если 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, то в ту же дату 2021 г. — уже $29 400. 8 января он достиг $41 950, однако к 11 января подешевел более чем на 20% — до $33 200 тыс., возобновив рост в начале февраля. 14 апреля цена биткойна достигла исторического максимума в $64 854.