Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Минфин России разместил еврооблигации на 1,5 млрд евро

Ведомости

Минфин России 20 мая закрыл книгу заявок суверенных еврооблигаций, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Объем привлеченных средств составил 1,5 млрд евро, рассказал он.

Помимо нового выпуска облигаций с погашением в 2036 г., Минфин провел доразмещение уже обращающихся еврооблигаций с погашением в 2027 г. Доля иностранных инвесторов в книге заявок на новые облигации составила 70% от общего объема спроса, более 5% — иностранные суверенные фонды.

Ориентир по доходности облигаций с погашением в 2036 г. находится на уровне 2.65% годовых, доходность облигаций с погашением в 2027 г. находится на уровне 1,368% годовых, отметил Шулаков.

«После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится 4 выпуска государственных еврооблигаций общим объёмом 5,25 млрд евро со сроками до погашения от 4 до 15 лет», — отметил Шулаков.

Он отметил, что построение книги заявок и размещение проходили на следующий день после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Выпуск Россия 2036 стал рекордным по сроку до погашения не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований», — подчеркнул Шулаков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных