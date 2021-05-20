Минфин России разместил еврооблигации на 1,5 млрд евро

Помимо нового выпуска облигаций с погашением в 2036 г., Минфин провел доразмещение уже обращающихся еврооблигаций с погашением в 2027 г. Доля иностранных инвесторов в книге заявок на новые облигации составила 70% от общего объема спроса, более 5% — иностранные суверенные фонды.