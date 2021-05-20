Минфин России разместил еврооблигации на 1,5 млрд евро
Минфин России 20 мая закрыл книгу заявок суверенных еврооблигаций, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Объем привлеченных средств составил 1,5 млрд евро, рассказал он.
Помимо нового выпуска облигаций с погашением в 2036 г., Минфин провел доразмещение уже обращающихся еврооблигаций с погашением в 2027 г. Доля иностранных инвесторов в книге заявок на новые облигации составила 70% от общего объема спроса, более 5% — иностранные суверенные фонды.
Ориентир по доходности облигаций с погашением в 2036 г. находится на уровне 2.65% годовых, доходность облигаций с погашением в 2027 г. находится на уровне 1,368% годовых, отметил Шулаков.
«После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится 4 выпуска государственных еврооблигаций общим объёмом 5,25 млрд евро со сроками до погашения от 4 до 15 лет», — отметил Шулаков.
Он отметил, что построение книги заявок и размещение проходили на следующий день после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Выпуск Россия 2036 стал рекордным по сроку до погашения не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований», — подчеркнул Шулаков.