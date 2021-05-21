ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр», говорится на сайте регулятора. Центр занимал 367 место в банковской системе России.
В сообщении говорится, что ЦБ отозвал лицензию, так как НКО проводила много непрозрачных операций по расчету между гражданами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В расчетный центр назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. НКО, по данным ЦБ, не участвовала в системе страхования вкладов.