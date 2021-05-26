ЦБ ответил на сообщения о «рекордной дыре» в валютном балансе России

По мнению ЦБ, показатель находится на комфортном уровне, учитывая, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. По данным регулятора, при необходимости банки могут получать валютную ликвидность с помощью свопов или покупки валюты на рынке. «В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки», — отметили в Центробанке.