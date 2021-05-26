ЦБ ответил на сообщения о «рекордной дыре» в валютном балансе России
Системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе российских банков не наблюдается, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные ЦБ, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — $15 млрд по состоянию на 1 мая.
«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — сообщили в регуляторе.
По мнению ЦБ, показатель находится на комфортном уровне, учитывая, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. По данным регулятора, при необходимости банки могут получать валютную ликвидность с помощью свопов или покупки валюты на рынке. «В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки», — отметили в Центробанке.