Россияне назвали желаемую зарплату для финансовой независимости

Помимо этого 33% опрошенных считают, что для обретения финансовой независимости необходимы накопления. Самые высокая оценка накоплений у жителей Москвы (6,39 млн руб.), Кемерово (4,2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (4,12 млн руб.). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн руб. Еще для 32% респондентов важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. Поколение в возрасте от 18 до 30 лет чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение от 50 до 60 лет рассчитывает на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).