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Финансы

Россияне назвали желаемую зарплату для финансовой независимости

Ведомости

Для того чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74,9 тыс. Об этом говорится в исследовании СК «Сбербанк Страхование», которое есть у «Ведомостей». Исследование было проведено в июне 2021 г. в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Главным критерием финансовой независимости опрошенные считают достойную зарплату. Ее главным фактором назвали 82%. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тыс. руб. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. руб.), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. руб.).

При этом финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

В среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. По мнению россиян, финансово независимый человек полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живёт в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), а также имеет возможность помогать родным (24%) и получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Помимо этого 33% опрошенных считают, что для обретения финансовой независимости необходимы накопления. Самые высокая оценка накоплений у жителей Москвы (6,39 млн руб.), Кемерово (4,2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (4,12 млн руб.). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн руб. Еще для 32% респондентов важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. Поколение в возрасте от 18 до 30 лет чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение от 50 до 60 лет рассчитывает на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных