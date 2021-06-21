Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению

«Если есть рынок, где растут цены, у нас не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами. Но если есть какие-то барьеры или монополия, этого не происходит и цены остаются высокими», — пояснила Набиуллина.