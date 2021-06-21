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Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению

Ведомости

Если напечатать больше денег и раздать их населению, спрос на рынке вырастет, а предложение — нет, что приведет к подорожанию товаров и не окажет положительного влияния на экономику, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

По словам Набиуллиной, ЦБ может влиять на инфляцию с помощью ключевой ставки. При ее повышении растут ставки по депозитам. Если таковые становятся привлекательнее для населения, оно берет меньше кредитов. Это, в свою очередь, оказывает влияние на спрос.

В то же время управлять инфляцией можно и через создание условий для роста предложения, добавила глава регулятора. Она отметила важность конкуренции для замедления роста цен. Над этим, по ее словам, работает правительство России.

«Если есть рынок, где растут цены, у нас не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами. Но если есть какие-то барьеры или монополия, этого не происходит и цены остаются высокими», — пояснила Набиуллина.

Целевой уровень инфляции в России, установленный ЦБ, составляет 4%. При этом уже в конце 2020 г. она достигла 4,9% в годовом выражении, после чего продолжила расти. В мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. На фоне подобной динамики ЦБ вернул ключевую ставку, с июля 2020 г. по март 2021 г. находившуюся на историческом минимуме в 4,25%, на уровень в 5,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных