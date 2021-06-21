Акции «М.Видео» подешевели на 5% после внесения Гуцериева в санкционный список ЕС

В заявлении совета ЕС говорится, что Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это, по мнению Евросовета, позволило бизнесмену «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии». В заявлении указывается, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании) «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года», а в стране Гуцериеву также принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске. «Лукашенко пообещал переименовать город Любань в Гуцериевск в его честь. Лукашенко также поблагодарил Гуцериева за его финансовые взносы на благотворительность и инвестиции в размере миллиардов долларов», — указано в обосновании.