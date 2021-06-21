Акции «М.Видео» подешевели на 5% после внесения Гуцериева в санкционный список ЕС
Акции «М.Видео», контролирующим акционером которой является группа «Сафмар» семьи Гуцериевых, подешевели на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 17:30 по мск стоимость акций снизилась на 5,07% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии — до 612,1 руб. Позже акции начали отыгрывать падение — по состоянию на 18:28 по мск их стоимость составила 619,9 руб. за штуку.
Акции ритейлера начали дешеветь после сообщения о том, что совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев оказался в новом санкционном списке Евросоюза из-за ситуации, связанной с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и дальнейшего ареста экс-главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Санкции подразумевают замораживание действующих активов на территории ЕС, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять средства, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза.
В заявлении совета ЕС говорится, что Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это, по мнению Евросовета, позволило бизнесмену «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии». В заявлении указывается, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании) «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года», а в стране Гуцериеву также принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске. «Лукашенко пообещал переименовать город Любань в Гуцериевск в его честь. Лукашенко также поблагодарил Гуцериева за его финансовые взносы на благотворительность и инвестиции в размере миллиардов долларов», — указано в обосновании.
Вместе со снижением стоимости акций «М.Видео» дешевеют и акции «Сафмар Финансовые Инвестиции», следует из данных торгов на Мосбирже. На 18:04 по мск стоимость снизилась на 1,45% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов — до 449,8 руб. за штуку. Акции «Русснефти» подешевели на 0,97%, на 18:39 по мск цена за бумагу составила 163,4 руб.