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Акции «М.Видео» подешевели на 5% после внесения Гуцериева в санкционный список ЕС

Ведомости

Акции «М.Видео», контролирующим акционером которой является группа «Сафмар» семьи Гуцериевых, подешевели на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 17:30 по мск стоимость акций снизилась на 5,07% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии — до 612,1 руб. Позже акции начали отыгрывать падение — по состоянию на 18:28 по мск их стоимость составила 619,9 руб. за штуку. 

Акции ритейлера начали дешеветь после сообщения о том, что совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев оказался в новом санкционном списке Евросоюза из-за ситуации, связанной с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и дальнейшего ареста экс-главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Санкции подразумевают замораживание действующих активов на территории ЕС, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять средства, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза.   

В заявлении совета ЕС говорится, что Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это, по мнению Евросовета, позволило бизнесмену «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии». В заявлении указывается, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании) «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года», а в стране Гуцериеву также принадлежат заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске. «Лукашенко пообещал переименовать город Любань в Гуцериевск в его честь. Лукашенко также поблагодарил Гуцериева за его финансовые взносы на благотворительность и инвестиции в размере миллиардов долларов», — указано в обосновании. 

Вместе со снижением стоимости акций «М.Видео» дешевеют и акции «Сафмар Финансовые Инвестиции», следует из данных торгов на Мосбирже. На 18:04 по мск стоимость снизилась на 1,45% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов — до 449,8 руб. за штуку. Акции «Русснефти» подешевели на 0,97%, на 18:39 по мск цена за бумагу составила 163,4 руб. 

Ранее по теме: Гуцериев попал под новые санкции ЕС из-за Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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