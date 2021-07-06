ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году
Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров превысит 20 000 руб. в 2024 г., говорится в материалах Пенсионного фонда России (ПФР) для Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 447 руб. (183,4% к ПМП (прожиточный минимум пенсионера. – Ведомости), в 2023 г. — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024 г. — 20 388 руб. (173,7% к ПМП)», — говорится в документе.
По данным ПФР, в 2022 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, в 2023 г. – на 5,6%, в 2024 г. – на 5,5%. Получать страховые пенсии по старости в 2022 г. будут 39,57 млн человек, в 2023 го. – 38,93 млн, в 2024 г. – 38,86 млн человек.
С 1 января 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Социальные пенсии увеличились с 1 апреля на 3,4%.