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Объявлен состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора

Ведомости

Утвержден состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора — общества «Системы распределенного реестра», куда вошли топ-менеджеры из разных финансовых организаций, сообщили в пресс-службе Газмпробанка.

Всего в списке фигурируют семь имен. Среди них — первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, генеральный директор Ассоциации Финтех (АФТ) Татьяна Жаркова, управляющий директор Московской биржи по стратегии и международному присутствию Артем Железнов, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, зампред правления ВТБ Вадим Кулик и зампред правления Промсвязьбанка Олег Барыбин.

Генеральным директором блокчейн-оператора назначена Татьяна Жаркова, которая с прошлого года возглавляет АФТ. Кроме того, ранее она участвовала в создании нескольких российских банков и руководила цифровой трансформацией ряда кредитных организаций. О создании первого в России блокчейн-оператора стало известно ранее. Документы о его учреждении были подписаны 9 апреля.

С помощью «Систем распределенного реестра» финансовые организации планируют развивать российские технологии с использованием распределенных реестров. Кроме того, предполагается, что проект позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы и снизить издержки для всех участников рынка.

Ранее по теме: В России создали первого блокчейн-оператора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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