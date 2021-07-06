Объявлен состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора
Утвержден состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора — общества «Системы распределенного реестра», куда вошли топ-менеджеры из разных финансовых организаций, сообщили в пресс-службе Газмпробанка.
Всего в списке фигурируют семь имен. Среди них — первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, генеральный директор Ассоциации Финтех (АФТ) Татьяна Жаркова, управляющий директор Московской биржи по стратегии и международному присутствию Артем Железнов, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, зампред правления ВТБ Вадим Кулик и зампред правления Промсвязьбанка Олег Барыбин.
Генеральным директором блокчейн-оператора назначена Татьяна Жаркова, которая с прошлого года возглавляет АФТ. Кроме того, ранее она участвовала в создании нескольких российских банков и руководила цифровой трансформацией ряда кредитных организаций. О создании первого в России блокчейн-оператора стало известно ранее. Документы о его учреждении были подписаны 9 апреля.
С помощью «Систем распределенного реестра» финансовые организации планируют развивать российские технологии с использованием распределенных реестров. Кроме того, предполагается, что проект позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы и снизить издержки для всех участников рынка.