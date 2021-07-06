Объявлен состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора

Генеральным директором блокчейн-оператора назначена Татьяна Жаркова, которая с прошлого года возглавляет АФТ. Кроме того, ранее она участвовала в создании нескольких российских банков и руководила цифровой трансформацией ряда кредитных организаций. О создании первого в России блокчейн-оператора стало известно ранее. Документы о его учреждении были подписаны 9 апреля.