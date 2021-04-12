В России создали первого блокчейн-оператора

«Уже сегодня платформа «Мастерчейн», в создании которой участвовал Газпромбанк, помогает финансовым организациям учитывать электронные закладные и проводить сделки по выдаче цифровых банковских гарантий. Создание блокчейн-оператора, в свою очередь, позволит сосредоточить компетенции в этой области в рамках одной компании и будет способствовать существенному развитию финансовой отрасли на новом технологическом стеке», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.