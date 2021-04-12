В России создали первого блокчейн-оператора
В России появился первый блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра», соучредителями которого стали Газпромбанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), Московская биржа и Ассоциация ФинТех (АФТ), говорится в релизе Газпромбанка.
Соответствующие документы об учреждении оператора стороны подписали 9 апреля. Финансовые организации планируют с его помощью развивать российские технологии с использованием распределенных реестров. Предполагается, что проект позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка.
В Газпромбанке отметили, что на данный момент в России существует единственная блокчейн-платформа «Мастерчейн», прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии. На ней были созданы сервисы для учета электронных закладных и выпуска цифровых банковских гарантий.
«Уже сегодня платформа «Мастерчейн», в создании которой участвовал Газпромбанк, помогает финансовым организациям учитывать электронные закладные и проводить сделки по выдаче цифровых банковских гарантий. Создание блокчейн-оператора, в свою очередь, позволит сосредоточить компетенции в этой области в рамках одной компании и будет способствовать существенному развитию финансовой отрасли на новом технологическом стеке», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
Решение выделить блокчейн-направление в отдельную юридическую структуру было принято участниками АФТ для развития российских ИТ-решений и технологий. Предполагается, что для этого будут использоваться и «Мастерчейн», и другие блокчейн-платформы.