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В России создали первого блокчейн-оператора

Ведомости

В России появился первый блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра», соучредителями которого стали Газпромбанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), Московская биржа и Ассоциация ФинТех (АФТ), говорится в релизе Газпромбанка.

Соответствующие документы об учреждении оператора стороны подписали 9 апреля. Финансовые организации планируют с его помощью развивать российские технологии с использованием распределенных реестров. Предполагается, что проект позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка.

В Газпромбанке отметили, что на данный момент в России существует единственная блокчейн-платформа «Мастерчейн», прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии. На ней были созданы сервисы для учета электронных закладных и выпуска цифровых банковских гарантий.

«Уже сегодня платформа «Мастерчейн», в создании которой участвовал Газпромбанк, помогает финансовым организациям учитывать электронные закладные и проводить сделки по выдаче цифровых банковских гарантий. Создание блокчейн-оператора, в свою очередь, позволит сосредоточить компетенции в этой области в рамках одной компании и будет способствовать существенному развитию финансовой отрасли на новом технологическом стеке», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Решение выделить блокчейн-направление в отдельную юридическую структуру было принято участниками АФТ для развития российских ИТ-решений и технологий. Предполагается, что для этого будут использоваться и «Мастерчейн», и другие блокчейн-платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных