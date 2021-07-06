Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ в июне на 363 млрд рублей

«В июне 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 9 932,6 млн. долл. США и 2 127,7 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 82 697,1 млн. китайских юаней, в сумме 2 483,2 млн. долл. США и 531,9 млн. фунтов стерлингов – в 2 657,0 млн. евро, в сумме 18 916,6 млн. долл. США и 541,1 млн. фунтов стерлингов – в 340 556,9 кг. золота в обезличенной форме», — добавили в ведомстве.