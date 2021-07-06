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Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ в июне на 363 млрд рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне сократился на 363,5 млрд руб., следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов РФ.

«По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составил 13 574 581,2 млн рублей или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год», — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным Минфина, по состоянию на 1 июня текущего года объем ФНБ составлял 13 938 078,6 млн. руб.

Объем ликвидных активов ФНБ составил 7,2% ВВП или 8,31 трлн руб. ($114 869 млрд).

В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $3,36 млрд, €38,39 млрд, 4,24 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,6 млрд китайских юаней и 287,6 млн руб. В свою очередь, на депозитах в ВЭБ.РФ – 532,629 млрд руб.

«В июне 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 9 932,6 млн. долл. США и 2 127,7 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 82 697,1 млн. китайских юаней, в сумме 2 483,2 млн. долл. США и 531,9 млн. фунтов стерлингов – в 2 657,0 млн. евро, в сумме 18 916,6 млн. долл. США и 541,1 млн. фунтов стерлингов – в 340 556,9 кг. золота в обезличенной форме», — добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных