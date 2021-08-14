«Траст» подал иск к экс-совладельцу группы «Открытие» на 156,6 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы на 156,6 млрд руб. к Вадиму Беляеву, бывшему совладельцу финансовой группы «Открытие», сообщила пресс-служба банка.
«Данный иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В «Трасте» считают, что «Открытие холдинг» под управлением Беляева имел признаки финансовой пирамиды и погашал старые обязательства исключительно за счет новых кредитов и выпуска облигаций. Привлеченные средства при этом через заключение фиктивных сделок направлялись в связанные с Беляевым компании.
«Открытие холдинг» — это бывший акционер банка «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ, так как регулятор начал процесс его санации. В декабре 2018 г. проблемные долги и непрофильные активы «Открытия» на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие холдинга».
Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.