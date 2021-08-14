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«Траст» подал иск к экс-совладельцу группы «Открытие» на 156,6 млрд рублей

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы на 156,6 млрд руб. к Вадиму Беляеву, бывшему совладельцу финансовой группы «Открытие», сообщила пресс-служба банка.

«Данный иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В «Трасте» считают, что «Открытие холдинг» под управлением Беляева имел признаки финансовой пирамиды и погашал старые обязательства исключительно за счет новых кредитов и выпуска облигаций. Привлеченные средства при этом через заключение фиктивных сделок направлялись в связанные с Беляевым компании.

«Открытие холдинг» — это бывший акционер банка «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ, так как регулятор начал процесс его санации. В декабре 2018 г. проблемные долги и непрофильные активы «Открытия» на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие холдинга». 

Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных