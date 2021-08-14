«Траст» подал иск к экс-совладельцу группы «Открытие» на 156,6 млрд рублей

«Открытие холдинг» — это бывший акционер банка «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ, так как регулятор начал процесс его санации. В декабре 2018 г. проблемные долги и непрофильные активы «Открытия» на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие холдинга».