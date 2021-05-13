Суд взыскал с «Открытие Холдинга» 34,7 млрд рублей по иску «Траста»

Иск был подан 12 января текущего года. Как сказано в определении суда о принятии искового заявления к производству, «Траст» взыскивает с «Открытие Холдинга» займ, который предоставило ему Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2015 г. Позже АСВ уступило право требования Рост-банку, который затем был присоединен к «Трасту».