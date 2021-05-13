Суд взыскал с «Открытие Холдинга» 34,7 млрд рублей по иску «Траста»
Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 34,7 млрд руб. с «Открытие Холдинга» по иску банка «Траст», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», — сказано в карточке дела. Решение суда подтвердил «Ведомостям» представитель «Траста».
Иск был подан 12 января текущего года. Как сказано в определении суда о принятии искового заявления к производству, «Траст» взыскивает с «Открытие Холдинга» займ, который предоставило ему Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2015 г. Позже АСВ уступило право требования Рост-банку, который затем был присоединен к «Трасту».
«Открытие Холдинг» — это бывший акционер банка «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ, так как регулятор начал процесс его санации. В декабре 2018 г. проблемные долги и непрофильные активы «Открытия» на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие Холдинга».
Всего «Открытие Холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие Холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.