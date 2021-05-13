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Суд взыскал с «Открытие Холдинга» 34,7 млрд рублей по иску «Траста»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 34,7 млрд руб. с «Открытие Холдинга» по иску банка «Траст», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. 

«Иск удовлетворить полностью», — сказано в карточке дела. Решение суда подтвердил «Ведомостям» представитель «Траста». 

Иск был подан 12 января текущего года. Как сказано в определении суда о принятии искового заявления к производству, «Траст» взыскивает с «Открытие Холдинга» займ, который предоставило ему Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2015 г. Позже АСВ уступило право требования Рост-банку, который затем был присоединен к «Трасту».

«Открытие Холдинг» — это бывший акционер банка «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ, так как регулятор начал процесс его санации. В декабре 2018 г. проблемные долги и непрофильные активы «Открытия» на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие Холдинга». 

Всего «Открытие Холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие Холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.  

Ранее по теме: «Траст» заявил о планах по продаже активов на 30 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных