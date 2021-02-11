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«Траст» заявил о планах по продаже активов на 30 млрд рублей

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» планирует в 2021 г. продать 27 объектов недвижимости на 15 млрд руб. и компаний на сумму 15 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

Среди планируемых к продаже объектов недвижимости есть бизнес-центр Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице возле ст. м. «Дубровка». Dominion Tower – знаковое здание для Москвы: единственный офисный проект знаменитого британского архитектора иракского происхождения Захи Хадид (умерла в 2016 г.).

Его построила «Доминион-М» (входит в девелоперскую компанию «Пересвет-инвест») в 2015 г. Но затем он сперва перешел «Сафмару» семьи Михаила Гуцериева, а потом вместе с некоторыми другими активами группы оказался у банка «Траст». Всего в 2021 г. «Траст» планирует продать 565 тыс. кв. м. недвижимости, сообщил в конце января его представитель. В том числе и комплекс «Негоциант» на Большой Якиманке.

«Траст» также подготовил к продаже ряд компаний. В их числе крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата в России и Европе «Экопэт», лесопильно-перерабатывающий комплекс НЛХК, газовая компания ТПГК, которая перешла к «Трасту» от ФК «Открытие, а также Выборгский завод холодильной техники ВЗХТ. По прогнозам банка, продажа этих активов принесет более 15 млрд руб.

В 2020 г. «Траст» продал объектов недвижимости на сумму 5,5 млрд руб. и активы на сумму 2,3 млрд руб., отмечается в его сообщении. В список завершенных сделок с недвижимостью в 2020 г.  вошли в Москве офисное здание в Ветошном переулке, многоуровневый паркинг на улице Ильинской, офисно-складское здание на улице Бирюзова. Всего в портфеле банка непрофильных активов находится 1,1 млн кв. м. недвижимости. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки. Арендопригодные площади составляют порядка 560 тыс. кв. м. В 2020 г. «Трасту» удалось продать несколько компаний, в их числе официальный дилер Kia, часть рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных