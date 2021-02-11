«Траст» заявил о планах по продаже активов на 30 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» планирует в 2021 г. продать 27 объектов недвижимости на 15 млрд руб. и компаний на сумму 15 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.
Среди планируемых к продаже объектов недвижимости есть бизнес-центр Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице возле ст. м. «Дубровка». Dominion Tower – знаковое здание для Москвы: единственный офисный проект знаменитого британского архитектора иракского происхождения Захи Хадид (умерла в 2016 г.).
Его построила «Доминион-М» (входит в девелоперскую компанию «Пересвет-инвест») в 2015 г. Но затем он сперва перешел «Сафмару» семьи Михаила Гуцериева, а потом вместе с некоторыми другими активами группы оказался у банка «Траст». Всего в 2021 г. «Траст» планирует продать 565 тыс. кв. м. недвижимости, сообщил в конце января его представитель. В том числе и комплекс «Негоциант» на Большой Якиманке.
«Траст» также подготовил к продаже ряд компаний. В их числе крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата в России и Европе «Экопэт», лесопильно-перерабатывающий комплекс НЛХК, газовая компания ТПГК, которая перешла к «Трасту» от ФК «Открытие, а также Выборгский завод холодильной техники ВЗХТ. По прогнозам банка, продажа этих активов принесет более 15 млрд руб.
В 2020 г. «Траст» продал объектов недвижимости на сумму 5,5 млрд руб. и активы на сумму 2,3 млрд руб., отмечается в его сообщении. В список завершенных сделок с недвижимостью в 2020 г. вошли в Москве офисное здание в Ветошном переулке, многоуровневый паркинг на улице Ильинской, офисно-складское здание на улице Бирюзова. Всего в портфеле банка непрофильных активов находится 1,1 млн кв. м. недвижимости. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки. Арендопригодные площади составляют порядка 560 тыс. кв. м. В 2020 г. «Трасту» удалось продать несколько компаний, в их числе официальный дилер Kia, часть рейтингового агентства «Эксперт РА».