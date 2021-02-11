«Траст» заявил о планах по продаже активов на 30 млрд рублей

В 2020 г. «Траст» продал объектов недвижимости на сумму 5,5 млрд руб. и активы на сумму 2,3 млрд руб., отмечается в его сообщении. В список завершенных сделок с недвижимостью в 2020 г. вошли в Москве офисное здание в Ветошном переулке, многоуровневый паркинг на улице Ильинской, офисно-складское здание на улице Бирюзова. Всего в портфеле банка непрофильных активов находится 1,1 млн кв. м. недвижимости. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки. Арендопригодные площади составляют порядка 560 тыс. кв. м. В 2020 г. «Трасту» удалось продать несколько компаний, в их числе официальный дилер Kia, часть рейтингового агентства «Эксперт РА».