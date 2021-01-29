Банк «Траст» нашел покупателя на крупный склад в Москве

Компания «Элма» подала заявку на участие в торгах на покупку АО «Курьяновское», которому принадлежит складской комплекс общей площадью 160 560 кв. м на Курьяновской набережной в Печатниках. Это следует из протокола аукциона, который опубликован на сайте Российского аукционного дома. Учитывая то, что «Элма» была единственным претендентом на этот объект, торги признали несостоявшимися, тем не менее с компанией будет заключен договор купли-продажи. АО «Элма» – головная структура компании «Элма групп». На ее сайте сказано, что она специализируется на инвестициях и управлении объектами недвижимости в различных городах России. Ее общий портфель – 380 000 кв. м. Среди проектов – технопарк «Элма» (60 000 кв. м) в Зеленограде, бизнес-парк «Метако» (45 000 кв. м) в Домодедове, офисный складской комплекс «Выборгская 22» (33 500 кв. м) рядом со ст. м. «Водный стадион», бизнес-парк ГПZ (175 000 кв. м) в Ростове-на-Дону и индустриальный комплекс «Элтра» (60 000 кв. м) в Ржеве. Учредитель «Элма групп» – концерн «Прамо», который занимается продажей запасных частей для автомобилей. Запрос в компанию остался без ответа. Представитель «Траста» отметил лишь, что продажа АО «Курьяновское» – заметная сделка на рынке складской недвижимости Москвы.