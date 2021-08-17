Индекс Мосбиржи впервые с начала июля превысил отметку в 3900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился на 0,04% и достиг 3893,85 пункта, впервые с 7 июля 2021 г. превысив отметку в 3900 пунктов, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск. В то же время индекс РТС опустился на 0,3%, до 1669,15 пункта.