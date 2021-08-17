Индекс Мосбиржи впервые с начала июля превысил отметку в 3900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился на 0,04% и достиг 3893,85 пункта, впервые с 7 июля 2021 г. превысив отметку в 3900 пунктов, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск. В то же время индекс РТС опустился на 0,3%, до 1669,15 пункта.
К 12:06 индекс Мосбиржи составил 3920,92 (+0,66%), а РТС — 1680,53 (+0,38%).
По данным торговой площадки на 12:08, стоимость евро увеличилась на 0,28% по отношению к рублю и составила 86,5 руб., доллар — на 0,23% и составил 73,47 руб.
Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,44% — до $69,2 за баррель. Нефть WTI дешевела на 0,5% и торговалась на уровне $66,9 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE на 12:06.