Morgan Stanley заявил о риске падения фондовых рынков на 15% в этом году

В частности, в отчете инвестбанка говорится, что компании BigTech (Google, Facebook, Apple, Amazon и проч.) переоценены — их рыночная стоимость находится на высоком уровне по отношению к показателям прибыли. При этом рыночные индексы не реагируют на рост числа госпитализированных с коронавирусом, на значительные геополитические сдвиги, отметила Шалетт.