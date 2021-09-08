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Morgan Stanley заявил о риске падения фондовых рынков на 15% в этом году

Ведомости

Фондовые рынки могут упасть на 15% до конца года, сообщает Market Watch со ссылкой на отчет Morgan Stanley. 

«Проблема в том, что рынки переоценены и уязвимы, особенно с учетом того, что с минимума марта 2020 г. коррекции не превышали 10%», — цитирует издание главного инвестиционного директора Morgan Stanley Wealth Management Лизу Шалетт. 

В частности, в отчете инвестбанка говорится, что компании BigTech (Google, Facebook, Apple, Amazon и проч.) переоценены — их рыночная стоимость находится на высоком уровне по отношению к показателям прибыли. При этом рыночные индексы не реагируют на рост числа госпитализированных с коронавирусом, на значительные геополитические сдвиги, отметила Шалетт. 

Председатель ФРС Джером Пауэлл «по-видимому убедил инвесторов в том, что он и его коллеги, занимающиеся политикой, способны «мастерски проработать нюансы» для достижения целей качественной политики, отметила эксперт. В конце августа регулятор сообщал, что инфляция носит временный характер. 

Ранее Центральный банк включил в альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 гг. глобальный финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008-2009 гг. 

Одним из факторов кризиса ЦБ указывал совокупность волатильности финансовых рынков, а также быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Это, по мнению ЦБ, приведет к масштабному финансовому кризису «с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением». 

Ранее по теме: ЦБ допустил глобальный финансовый кризис в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных