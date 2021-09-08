Morgan Stanley заявил о риске падения фондовых рынков на 15% в этом году
Фондовые рынки могут упасть на 15% до конца года, сообщает Market Watch со ссылкой на отчет Morgan Stanley.
«Проблема в том, что рынки переоценены и уязвимы, особенно с учетом того, что с минимума марта 2020 г. коррекции не превышали 10%», — цитирует издание главного инвестиционного директора Morgan Stanley Wealth Management Лизу Шалетт.
В частности, в отчете инвестбанка говорится, что компании BigTech (Google, Facebook, Apple, Amazon и проч.) переоценены — их рыночная стоимость находится на высоком уровне по отношению к показателям прибыли. При этом рыночные индексы не реагируют на рост числа госпитализированных с коронавирусом, на значительные геополитические сдвиги, отметила Шалетт.
Председатель ФРС Джером Пауэлл «по-видимому убедил инвесторов в том, что он и его коллеги, занимающиеся политикой, способны «мастерски проработать нюансы» для достижения целей качественной политики, отметила эксперт. В конце августа регулятор сообщал, что инфляция носит временный характер.
Ранее Центральный банк включил в альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 гг. глобальный финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008-2009 гг.
Одним из факторов кризиса ЦБ указывал совокупность волатильности финансовых рынков, а также быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Это, по мнению ЦБ, приведет к масштабному финансовому кризису «с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением».