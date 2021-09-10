Аналитики сообщили о росте реальных ставок по кредитным картам

Представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подтвердил, что ПСК в сегменте кредитных карт в июле-августе росла быстрее, чем в других сегментах, из-за повышения ключевой ставки ЦБ. По данным ОКБ, в августе ПСК по кредиткам выросла до 25,8%, что стало максимумом за 14 месяцев. Показатель вырос на 1,6 п. п. по сравнению с минимумом в июне.