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Аналитики сообщили о росте реальных ставок по кредитным картам

Ведомости

Полная стоимость кредитов (ПСК) по кредитным картам в первую неделю сентября выросла до 30% годовых, сообщил РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». В июне показатель был минимальным – 24,2%, а затем начал расти и составил в июле 26,5%, в августе – 27,4%.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что такие ставки ранее были только в 2016 г. Он добавил, что ПСК заметно выросла исключительно в сегменте кредиток.

Представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подтвердил, что ПСК в сегменте кредитных карт в июле-августе росла быстрее, чем в других сегментах, из-за повышения ключевой ставки ЦБ. По данным ОКБ, в августе ПСК по кредиткам выросла до 25,8%, что стало максимумом за 14 месяцев. Показатель вырос на 1,6 п. п. по сравнению с минимумом в июне.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило изданию, что не отслеживает ПСК по разным видам кредитных продуктов.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что рост ПСК для кредиток напрямую связан с ростом ключевой ставки ЦБ. В марте Центробанк начал повышать ставку. С того момента показатель вырос на 2,25 п. п. до 6,5% годовых. 10 сентября пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на «Эквифакс», что за восемь месяцев количество просроченных ссуд по кредитным картам выросло на 200 000 штук и по итогам августа составило 2,6 млн. Показатель стал максимальным с 2019 г. К концу лета действовали на рынке 41,1 млн кредитных карт.

Ранее по теме: Как банки завышают полную стоимость кредита

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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