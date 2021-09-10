Аналитики сообщили о росте реальных ставок по кредитным картам
Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что такие ставки ранее были только в 2016 г. Он добавил, что ПСК заметно выросла исключительно в сегменте кредиток.
Представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подтвердил, что ПСК в сегменте кредитных карт в июле-августе росла быстрее, чем в других сегментах, из-за повышения ключевой ставки ЦБ. По данным ОКБ, в августе ПСК по кредиткам выросла до 25,8%, что стало максимумом за 14 месяцев. Показатель вырос на 1,6 п. п. по сравнению с минимумом в июне.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило изданию, что не отслеживает ПСК по разным видам кредитных продуктов.
Опрошенные изданием эксперты заявили, что рост ПСК для кредиток напрямую связан с ростом ключевой ставки ЦБ. В марте Центробанк начал повышать ставку. С того момента показатель вырос на 2,25 п. п. до 6,5% годовых. 10 сентября пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на «Эквифакс», что за восемь месяцев количество просроченных ссуд по кредитным картам выросло на 200 000 штук и по итогам августа составило 2,6 млн. Показатель стал максимальным с 2019 г. К концу лета действовали на рынке 41,1 млн кредитных карт.