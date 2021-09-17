Структура «Назарбаев фонда» купит у ЦБ банк АТБ

Структура «Назарбаев фонда» купит у ЦБ банк АТБPioneer Capital Invest предложила за санированный банк более 14 млрд рублей
В ходе торгов, участие в которых приняли также Промсвязьбанк и Совкомбанк, Pioneer Capital Invest предложила за АТБ наибольшую цену — более чем 14 млрд руб. Права собственности перейдут новому владельцу до 1 ноября этого года, указали в ЦБ.
«Победителем по результатам торгов определено ТОО «Pioneer Capital Invest», предложившее наибольшую цену в размере 14 000 000 013,13 руб. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций банка победитель аукциона до 30.11.2021 также перечислит Банку России часть чистой прибыли банка за 9 месяцев 2021 г.», — сказано в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, товарищество с ограниченной ответственностью Pioneer Capital Invest на 67,45% принадлежит частному «Назарбаев фонду». Еще на 19,62% структурой владеет Фонд социального развития, который полностью принадлежит «Назарбаев университету». Оставшиеся 12,93% покупателя АТБ принадлежат казахстанскому Фонду развития. Тот, в свою очередь, находится в собственности организации «Назарбаев интеллектуальные школы».
ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ в результате санации: в апреле 2018 г. регулятор забрал банк в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Заместитель председателя ЦБ, председатель совета директоров ФКБС Михаил Алексеев уточнил, что объем направленных регулятором средств на докапитализацию АКБ и на создание ЗПИФ «Специальный», призванного очистить баланс банка от требований, возникших в результате деятельности его бывших акционеров, составил 9 млрд руб. и 3,9 млрд руб. соответственно. Основными бенефициарами кредитной организации ранее были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% — Международной финансовой корпорации (IFC).
После санации ЦБ дважды предпринимал попытку продать АТБ — в 2019 и 2020 гг. В первый раз на кредитную организацию претендовали Совкомбанк и Московский кредитный банк. Тогда регулятор рассчитывал продать АТБ не менее чем за 6 млрд руб., однако ни один из потенциальных покупателей не подал заявку в день аукциона. В 2020 г. заявки на приобретение банка подали четыре инвестора, но сделке помешала пандемия коронавируса. Среди тех, кто заинтересовался АТБ, тогда была японская SBI Holdings, писали «Ведомости».
Таким образом, продать АТБ получилось с третьей попытки. При этом казахстанский инвестор заплатил за банк меньше капитала последнего: размер его собственных средств за первое полугодие 2021 г. составил 18,8 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Чистая прибыль АТБ в первом полугодии составила 1,3 млрд руб. против 936 млн руб. за аналогичный период 2020 г. По итогам II квартала АТБ занимал 49-е место среди банков по размеру активов (129 млрд руб.) и 42-е — по размеру средств граждан в банке (55,1 млрд).
АТБ — многофилиальный и преимущественно розничный банк, к тому же он очищен от предыдущих проблем и не имеет шлейфа скрытых обязательств, говорит старший кредитный специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова. По ее словам, цена за такой актив выглядит адекватной.
Дисконт на капитал при продаже АТБ составил примерно 25%, что близко к тем сделкам, которые проходили последние несколько лет в России, отметил аналитик Fitch Антон Лопатин. Он напомнил, что ЦБ вложил в банк во время санации около 9 млрд руб., то есть цена продажи в два раза превышает траты. Сейчас АТБ вернулся к прибыли, подчеркнул аналитик.
В Совкомбанке «удовлетворены тем, что своим участием помогли увеличить интерес к рынку, а значит, и цену актива», передал «Ведомостям» через пресс-службу первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он назвал «важнейшим прецедентом» выход ЦБ из актива в пользу иностранного игрока.