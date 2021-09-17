Структура «Назарбаев фонда» купит у ЦБ банк АТБ

После санации ЦБ дважды предпринимал попытку продать АТБ — в 2019 и 2020 гг. В первый раз на кредитную организацию претендовали Совкомбанк и Московский кредитный банк. Тогда регулятор рассчитывал продать АТБ не менее чем за 6 млрд руб., однако ни один из потенциальных покупателей не подал заявку в день аукциона. В 2020 г. заявки на приобретение банка подали четыре инвестора, но сделке помешала пандемия коронавируса. Среди тех, кто заинтересовался АТБ, тогда была японская SBI Holdings, писали «Ведомости».