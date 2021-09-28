ЦБ выявил факты манипулирования рынком акций по методу pump and dump

Как правило, у брокера есть набор маркеров, который с той или иной долей вероятности позволяет выявлять недобросовестное поведение, говорит президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. Чаще всего операции таких участников блокируются, договоры расторгаются, информация направляется регулятору. Но, признает он, даже если у одного брокера ему заблокируют счет, трейдер просто откроет его в другом брокере или на другого человека, так как у профучастников нет единой базы недобросовестных участников торгов. «Нет рынков, где инсайд и манипуляции были бы полностью побеждены, несмотря на многолетний опыт борьбы с недобросовестными практиками», — добавил Кочетков.