ЦБ выявил факты манипулирования рынком акций по методу pump and dump

ЦБ выявил факты манипулирования рынком акций по методу pump and dumpТрейдеры разгоняли цену низколиквидных акций и продавали их по завышенной стоимости
Группа трейдеров — Алексей Пермяков, Владимир Верещагин, Александр Смирнов и Елена Байрамова — в 2018-2021 гг. манипулировала рынком ценных бумаг с использованием метода pump and dump, сообщила пресс-служба Банка России.
В рамках данной стратегии происходит «агрессивная» покупка акций для искусственного разгона роста их стоимости. Трейдерами выставляются заявки на приобретение бумаг со значительным сдвигом в цене. Далее на них обращают внимание другие участники рынка, на этом фоне акции дорожают, после чего трейдеры продают их по завышенной стоимости, тем самым получая прибыль. Отмечается, что подобная схема осуществлялась несколько раз за торговую сессию.
При манипулировании трейдеры использовали в основном низколиквидные акции сбытовых компаний (ПАО «Калужская сбытовая компания», «Тамбовская энергосбытовая компания»), акции сырьевых компаний («ННК-Варьеганнефтегаз», ПАО «Ижсталь», «РН-Западная Сибирь»). К примеру, количество сделок в день с акциями ПАО «РН-Западная Сибирь» обычно исчисляется несколькими десятками штук, но 6 сентября оно превысило 1000, следует из данных Мосбиржи. Среднедневной объем торгов по бумагам компании также обычно составляет десятки тысяч рублей, тогда как 3 сентября он достиг 6 млн руб.
«Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах», — заявил регулятор.
Выгода для манипуляторов от этих действий была минимальна и могла составлять около 5000-10 000 руб. от каждой операции, но из-за системности сделок общая сумма дохода (несколько млн рублей по каждому счету) позволяла трейдерам не работать, отметил Лях. ЦБ направил трейдерам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем и вынес постановление об административном штрафе за манипулирование рынком. Кроме того, регулятор попросил биржи заблокировать счета Пермякова и Смирнова.
Манипулированием рынком считается неоднократное совершение сделок по покупке бумаг по максимальной цене или по их продаже по минимальной цене, приводящее к существенному изменению стоимости бумаг. Согласно КоАП, штраф за это составляет от 3000 до 5000 руб.
Манипуляции оказывали кратковременное воздействие на цену, как правило, она возвращалась к тому уровню, с которого начиналась манипуляция, добавил Лях, но и на этом кратковременном участке другие инвесторы несли потери из-за того, что они покупали бумагу по завышенным ценам. Глава департамента ЦБ отметил, что потери инвесторов были несоизмеримо больше выигрыша и пострадавшие могут подавать к манипуляторам гражданские иски.
Лях отметил, что сейчас стратегия pump and dump описывается на различных сайтах и Telegram-каналах как стандартная практика, которая по факту является недобросовестной. Комплаенс профучастников будет маркировать таких клиентов.
В марте ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций через Telegram-каналы. Регулятор заявил, что в мессенджере распространяли информацию о вовлечении в скоординированные действия, нацеленные на создание искусственной волатильности при торгах акциями «Россети Юг». Брокеры по предписанию ЦБ заблокировали более 60 счетов физических лиц в связи с попытками манипулирования бумагами компании.
Как правило, у брокера есть набор маркеров, который с той или иной долей вероятности позволяет выявлять недобросовестное поведение, говорит президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. Чаще всего операции таких участников блокируются, договоры расторгаются, информация направляется регулятору. Но, признает он, даже если у одного брокера ему заблокируют счет, трейдер просто откроет его в другом брокере или на другого человека, так как у профучастников нет единой базы недобросовестных участников торгов. «Нет рынков, где инсайд и манипуляции были бы полностью побеждены, несмотря на многолетний опыт борьбы с недобросовестными практиками», — добавил Кочетков.