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Мосбиржа подала в суд на «НП РТС» из-за рыночных данных «СПБ биржи»

Ведомости

Московская биржа подала иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации «НП РТС» с просьбой обязать последнюю заключить договор о предоставлении данных о рыночных торгах СПБ биржи. Как следует из определения на сайте суда, иск был подан 1 октября, судебное заседание назначено на 28 октября.

«НП РТС является дистрибутором маркет-даты СПБ биржи и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее, запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа», — пояснили в пресс-службе.

Представитель «СПБ Биржи» в ответ на запрос «Ведомостей» заявил, что на площадке сейчас изучают вопрос.

Как отметили в Мосбирже, организация обратилась в суд после того, как ее обращения в «НП РТС» за рыночными данными «СПБ Биржи»остались без ответа. Такие данные (например цена, идентификатор финансового инструмента и место, где он торговался) поступают с различных торговых площадок и необходимы для анализа цен по всем инструментам.

«Московская биржа торгует разными классами активов, для этого мы получаем рыночные данные с разных бирж. Анализ цен по всем инструментам необходим для корректной работы нашей риск-модели с целью дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов. После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС Московская биржа была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд. К сожалению, на сегодня мы не видим других возможностей для отстаивания своих прав и интересов участников российского биржевого рынка», — заявили представители Мосбиржи.

«Московская биржа выступает за полную транспарентность и открытость финансового рынка. Нигде в мире нет запретительных ограничений на получение маркет-даты. Например, расчетный депозитарий СПБ биржи получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно», — говорится в сообщении.

СПБ биржа — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. На данный момент на ней представлено более 1600 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. СПБ биржа планировала провести IPO на американской NASDAQ и на собственной площадке, однако, как писал Forbes, размещение в США было отложено накануне из-за того, что американский аудитор не выдал так называемое comfort letter — подтверждение того, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов.

Сейчас основным акционером биржи является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (НП РТС), которой принадлежит 16,5% акций. У Совкомбанка — 12,9%, «Фридом финанс» — 12,8%, ВТБ — 10,77%, «Тинькофф» — 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, — 5,1%, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных