Мосбиржа подала в суд на «НП РТС» из-за рыночных данных «СПБ биржи»

СПБ биржа — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. На данный момент на ней представлено более 1600 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. СПБ биржа планировала провести IPO на американской NASDAQ и на собственной площадке, однако, как писал Forbes, размещение в США было отложено накануне из-за того, что американский аудитор не выдал так называемое comfort letter — подтверждение того, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов.