ЦБ выявил случаи неправомерных отказов страховщиков с ОСАГО

Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. количество жалоб россиян на страховщиков выросло на 21,3% — до 18 200 — по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом три четверти обращений касались вопросов оформления полиса ОСАГО. Число заявлений по данной тематике возросло до 13 800, что на 14,9% больше показателя прошлого года.