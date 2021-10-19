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ЦБ выявил случаи неправомерных отказов страховщиков с ОСАГО

Ведомости

Некоторые страховщики сейчас отказывают автовладельцам в оформлении полисов ОСАГО, ссылаясь на то, что заявления клиентов были приняты сотрудниками, у которых нет полномочий на заключение подобных документов. Об этом говорится в информационном письме первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова к страховым организациям. 

Регулятор заявил, что подобная практика является недопустимой и ее необходимо исключить. «Законодательство об ОСАГО, возлагая на страховщиков обязанность по заключению договора ОСАГО с каждым обратившимся к нему в установленном законом порядке владельцем транспортного средства, не обуславливает ее выполнение наличием или отсутствием тех или иных полномочий у конкретных работников страховщика», — разъяснил ЦБ.

В письме Швецова указано, что необоснованных отказ страховщика в заключении договора ОСАГО является административным правонарушением. Со ссылкой на соответствующие законы регулятор указал, что страховые компании обязаны предоставить клиенту возможность незамедлительно купить полис автострахования при обращении в одно из их подразделений в рабочее время.

ЦБ напомнил, что страховщик может отказать в заключении договора ОСАГО в случае, если автовладелец предоставил ему неполный комплект необходимых документов или указал информацию неверно. В этом случае прямо в день обращения страховая организация должна уведомить клиента об ошибках. 

Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. количество жалоб россиян на страховщиков выросло на 21,3% — до 18 200 — по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом три четверти обращений касались вопросов оформления полиса ОСАГО. Число заявлений по данной тематике возросло до 13 800, что на 14,9% больше показателя прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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