ЦБ выявил случаи неправомерных отказов страховщиков с ОСАГО
Некоторые страховщики сейчас отказывают автовладельцам в оформлении полисов ОСАГО, ссылаясь на то, что заявления клиентов были приняты сотрудниками, у которых нет полномочий на заключение подобных документов. Об этом говорится в информационном письме первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова к страховым организациям.
Регулятор заявил, что подобная практика является недопустимой и ее необходимо исключить. «Законодательство об ОСАГО, возлагая на страховщиков обязанность по заключению договора ОСАГО с каждым обратившимся к нему в установленном законом порядке владельцем транспортного средства, не обуславливает ее выполнение наличием или отсутствием тех или иных полномочий у конкретных работников страховщика», — разъяснил ЦБ.
В письме Швецова указано, что необоснованных отказ страховщика в заключении договора ОСАГО является административным правонарушением. Со ссылкой на соответствующие законы регулятор указал, что страховые компании обязаны предоставить клиенту возможность незамедлительно купить полис автострахования при обращении в одно из их подразделений в рабочее время.
ЦБ напомнил, что страховщик может отказать в заключении договора ОСАГО в случае, если автовладелец предоставил ему неполный комплект необходимых документов или указал информацию неверно. В этом случае прямо в день обращения страховая организация должна уведомить клиента об ошибках.
Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. количество жалоб россиян на страховщиков выросло на 21,3% — до 18 200 — по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом три четверти обращений касались вопросов оформления полиса ОСАГО. Число заявлений по данной тематике возросло до 13 800, что на 14,9% больше показателя прошлого года.