ЦБ предложил еще раз расширить границы стоимости полисов ОСАГО

«После начала реформы средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в 2019 г. на 5% и с тех пор остается на одном и том же уровне, несмотря на резкий рост стоимости запчастей, который давит на тариф. Мы рассчитываем, что по итогам третьего этапа реформы ОСАГО станет еще удобнее для автовладельцев, а безаварийные автовладельцы по-прежнему будут ощущать выигрыш в цене», — сказал Юргенс.