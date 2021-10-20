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ЦБ предложил еще раз расширить границы стоимости полисов ОСАГО

Ведомости

Банк России предложил еще раз расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли дополнительно снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и повысить ее для аварийных. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

«С учетом проведенного Банком России анализа планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше», — пояснил ЦБ.

Для легковых автомобилей граждан диапазон расширения тарифного коридора ОСАГО составит 10% и вверх, и вниз. Так, если сейчас он находится на уровне 2471-5436 руб., то при реализации изменений станет 2224-5980 руб. Для таких же машин, принадлежащих компаниям, цены сдвинутся с 1646-3493 до 1152-4541 руб.

Для общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров (автобусов, троллейбусов и трамваев), границы стоимости ОСАГО изменятся на 4,9% в обе стороны. Для всех остальных машин, в том числе и такси, — на 30%.

В прошлый раз ЦБ также расширил тарифный коридор ОСАГО для такси на 30%, объяснив это в том числе их высокой аварийностью и значительной разницей между уровнем водителей. Регулятор счел, что мера поможет положительно воздействовать на недисциплинированных таксистов. Сейчас ценовой диапазон составляет 2877-9619 руб. В случае принятия изменений он составит 2014-12 505 руб.

Индивидуальные тарифы ОСАГО для аккуратных и склонных к риску водителей ЦБ ввел летом прошлого года. Соответствующий закон вступил в силу 24 августа 2020 г. Предложения и замечания по проекту о повторном расширении тарифного коридора регулятор принимает с 20 октября по 8 ноября 2021 г.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил «Ведомостям», что поддерживает новую инициативу ЦБ. По его словам, она станет третьим этапом реформирования тарифов ОСАГО. На первом, реализованном в январе 2019 г., действующей сейчас индивидуализации не было, однако регулятор расширил коридор для базовой ставки страховки на 20% вверх-вниз и ввел 58 вместо четырех разделений водителей по возрасту и стажу. 

«После начала реформы средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в 2019 г. на 5% и с тех пор остается на одном и том же уровне, несмотря на резкий рост стоимости запчастей, который давит на тариф. Мы рассчитываем, что по итогам третьего этапа реформы ОСАГО станет еще удобнее для автовладельцев, а безаварийные автовладельцы по-прежнему будут ощущать выигрыш в цене», — сказал Юргенс.

По данным ЦБ, средняя премия по легковым автомобилям граждан за год после расширения тарифного коридора на 10% снизилась на 0,47%. При этом более чем вдвое — до 36% — выросла доля водителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.

Ранее по теме: ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных