ЦБ предложил еще раз расширить границы стоимости полисов ОСАГО
Банк России предложил еще раз расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли дополнительно снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и повысить ее для аварийных. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.
«С учетом проведенного Банком России анализа планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше», — пояснил ЦБ.
Для легковых автомобилей граждан диапазон расширения тарифного коридора ОСАГО составит 10% и вверх, и вниз. Так, если сейчас он находится на уровне 2471-5436 руб., то при реализации изменений станет 2224-5980 руб. Для таких же машин, принадлежащих компаниям, цены сдвинутся с 1646-3493 до 1152-4541 руб.
Для общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров (автобусов, троллейбусов и трамваев), границы стоимости ОСАГО изменятся на 4,9% в обе стороны. Для всех остальных машин, в том числе и такси, — на 30%.
В прошлый раз ЦБ также расширил тарифный коридор ОСАГО для такси на 30%, объяснив это в том числе их высокой аварийностью и значительной разницей между уровнем водителей. Регулятор счел, что мера поможет положительно воздействовать на недисциплинированных таксистов. Сейчас ценовой диапазон составляет 2877-9619 руб. В случае принятия изменений он составит 2014-12 505 руб.
Индивидуальные тарифы ОСАГО для аккуратных и склонных к риску водителей ЦБ ввел летом прошлого года. Соответствующий закон вступил в силу 24 августа 2020 г. Предложения и замечания по проекту о повторном расширении тарифного коридора регулятор принимает с 20 октября по 8 ноября 2021 г.
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил «Ведомостям», что поддерживает новую инициативу ЦБ. По его словам, она станет третьим этапом реформирования тарифов ОСАГО. На первом, реализованном в январе 2019 г., действующей сейчас индивидуализации не было, однако регулятор расширил коридор для базовой ставки страховки на 20% вверх-вниз и ввел 58 вместо четырех разделений водителей по возрасту и стажу.
«После начала реформы средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в 2019 г. на 5% и с тех пор остается на одном и том же уровне, несмотря на резкий рост стоимости запчастей, который давит на тариф. Мы рассчитываем, что по итогам третьего этапа реформы ОСАГО станет еще удобнее для автовладельцев, а безаварийные автовладельцы по-прежнему будут ощущать выигрыш в цене», — сказал Юргенс.
По данным ЦБ, средняя премия по легковым автомобилям граждан за год после расширения тарифного коридора на 10% снизилась на 0,47%. При этом более чем вдвое — до 36% — выросла доля водителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.