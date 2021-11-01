ЦБ сообщил о переходе черных кредиторов в интернет
Нелегальные кредиторы, которые выдают кредиты без лицензии ЦБ, постепенно переходят в онлайн и сейчас перечисляют деньги заемщикам без личного присутствия, Банк России выявляет все больше таких «черных кредиторов», сообщил РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
За девять месяцев этого года Центробанк выявил 682 черных кредитора, из них 338 были выявлены в III квартале. Показатель за январь-сентябрь 2021 г. на 15% выше прошлогоднего, за III квартал число черных кредиторов выросло на 63,2% в годовом выражении. Также Центробанк выявил 424 финансовые пирамиды и 520 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.
«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — сообщил Лях. В период карантина весной 2020 г. нелегальные кредиторы не использовали интернет так активно. Можно было найти онлайн подобные предложения, однако кредитор приезжал к заемщику на дом, брал для «скоринга» его паспорт и тут же выдавал деньги. «Сейчас личный контакт уже необязателен», — отметил Лях.
По его мнению, число черных кредиторов выросло после появления черного списка на сайте ЦБ, куда вносят поставщиков финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности. Банк России перенастроил системы для более раннего выявления подобных кредиторов, чтобы предупреждать россиян. Появление списка на сайте помогло выявлять такие субъекты. «Нам начали гораздо больше писать и сообщать о такого рода субъектах граждане. Мы получили от них с момента публикации списка более 4800 обращений», — добавил Лях. Рост нелегальных кредиторов связан также с развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей.