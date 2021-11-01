ЦБ сообщил о переходе черных кредиторов в интернет

«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», — сообщил Лях. В период карантина весной 2020 г. нелегальные кредиторы не использовали интернет так активно. Можно было найти онлайн подобные предложения, однако кредитор приезжал к заемщику на дом, брал для «скоринга» его паспорт и тут же выдавал деньги. «Сейчас личный контакт уже необязателен», — отметил Лях.