Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $3,9 млрд
Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) с $4,004 млрд в августе до $3,918 млрд в сентябре, следует их данных министерства финансов США.
Сейчас в портфеле России есть долгосрочные облигации на $204 млн и карткосрочные на $3,714 млрд. Самые крупные держатели американских ценных бумаг — Япония ($1,299 трлн) и Китай ($1,047 трлн). Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре уменьшился на $6,7 млрд и составил $7 трлн 549,1 млрд.
В апреле 2018 г., после антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 г. российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.
В начале июня правительство России приняло решение отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Минфине такое решение объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств фонда на фоне макроэкономических и геополитических тенденций последних лет.