Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $3,9 млрд

В апреле 2018 г., после антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 г. российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.