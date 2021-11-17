Газета
Финансы

Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $3,9 млрд

Ведомости

Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) с $4,004 млрд в августе до $3,918 млрд в сентябре, следует их данных министерства финансов США.

Сейчас в портфеле России есть долгосрочные облигации на $204 млн и карткосрочные на $3,714 млрд. Самые крупные держатели американских ценных бумаг — Япония ($1,299 трлн) и Китай ($1,047 трлн). Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре уменьшился на $6,7 млрд и составил $7 трлн 549,1 млрд.

В апреле 2018 г., после антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 г. российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.

В начале июня правительство России приняло решение отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Минфине такое решение объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств фонда на фоне макроэкономических и геополитических тенденций последних лет.

Ранее по теме: Минфин назвал причину исключения доллара из ФНБ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных