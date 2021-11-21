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Сальвадор построит «Биткойн Сити» и выпустит первые в мире биткойн-облигации

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Сальвадор намерен выпустить первые в мире биткойн-облигации и построить у вулкана город «Биткойн Сити», который будет свободен от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала, заявил президент Найиб Букеле, передает Bloomberg. Такое заявление президент Сальвадора сделал на мероприятии, завершающем недельную кампанию по продвижению криптовалют.

Для размещения биткойн-облигаций на сумму в $1 млрд в сети Liquid Network власти страны заключили соглашение с блокчейн-компанией Blockstream.

Главный стратег компании Самсон Моу рассказал, что половина средств так называемой «вулканической облигации» будет конвертирована в биткойны, а оставшуюся направят на строительство геотермальной электростанции, с помощью которой можно будет добывать криптовалюту. «Биткойн Сити» появится восточном регионе Ла-Унион, 10%-ный налог на добавленную стоимость власти используют для развития города.

«Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле. 

Сальвадор первым в мире разрешил биткойн как средство платежа, в июне за это проголосовал парламент страны. До этого в Сальвадоре в качестве официального платежного средства использовался только доллар США. Президент страны Найиб Букеле обосновывал необходимость легализации тем, что она позволит ускорить денежные переводы сальвадорцев из-за границы. Такие переводы составляют пятую часть ВВП страны.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных