Сальвадор построит «Биткойн Сити» и выпустит первые в мире биткойн-облигации

Сальвадор первым в мире разрешил биткойн как средство платежа, в июне за это проголосовал парламент страны. До этого в Сальвадоре в качестве официального платежного средства использовался только доллар США. Президент страны Найиб Букеле обосновывал необходимость легализации тем, что она позволит ускорить денежные переводы сальвадорцев из-за границы. Такие переводы составляют пятую часть ВВП страны.