Сальвадор построит «Биткойн Сити» и выпустит первые в мире биткойн-облигации
Сальвадор намерен выпустить первые в мире биткойн-облигации и построить у вулкана город «Биткойн Сити», который будет свободен от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала, заявил президент Найиб Букеле, передает Bloomberg. Такое заявление президент Сальвадора сделал на мероприятии, завершающем недельную кампанию по продвижению криптовалют.
Для размещения биткойн-облигаций на сумму в $1 млрд в сети Liquid Network власти страны заключили соглашение с блокчейн-компанией Blockstream.
Главный стратег компании Самсон Моу рассказал, что половина средств так называемой «вулканической облигации» будет конвертирована в биткойны, а оставшуюся направят на строительство геотермальной электростанции, с помощью которой можно будет добывать криптовалюту. «Биткойн Сити» появится восточном регионе Ла-Унион, 10%-ный налог на добавленную стоимость власти используют для развития города.
«Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле.
Сальвадор первым в мире разрешил биткойн как средство платежа, в июне за это проголосовал парламент страны. До этого в Сальвадоре в качестве официального платежного средства использовался только доллар США. Президент страны Найиб Букеле обосновывал необходимость легализации тем, что она позволит ускорить денежные переводы сальвадорцев из-за границы. Такие переводы составляют пятую часть ВВП страны.