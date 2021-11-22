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Финансы

Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала октября

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 84 руб. впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:18 по мск курс европейской валюты торговался ну уровне 84,01 руб. 

Курс доллара 22 ноября подорожал более чем на 1 руб. по отношению к закрытию торгов 19 ноября, на 15:22 по мск курс американской валюты составил 74,45 руб. 

Рубль дешевеет вместе с падением российского рынка акций, индекс Мосбиржи на 13:31 мск упал на 3,36%, достигнув 3881 пункта, минимального значения с 27 августа. Долларовый аналог – индекс РТС – падал еще сильнее, на 4,48% (1646 пунктов).  На 15:00 индекс Мосбиржи замедлил падение (2,75%) и немного превысил 3900 пунктов. РТС падает на 4,1% (1653 пункта).

Также дешевеют и январские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на лондонской бирже ICE до $78,82 за баррель и $76 за баррель соответственно. 

Российский рынок падает на фоне новости Bloomberg. Агентство сообщило со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.

Ранее по теме: Российский рубль и фондовый рынок рухнули до минимумов августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных