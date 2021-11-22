Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала октября
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 84 руб. впервые с 6 октября, свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:18 по мск курс европейской валюты торговался ну уровне 84,01 руб.
Курс доллара 22 ноября подорожал более чем на 1 руб. по отношению к закрытию торгов 19 ноября, на 15:22 по мск курс американской валюты составил 74,45 руб.
Рубль дешевеет вместе с падением российского рынка акций, индекс Мосбиржи на 13:31 мск упал на 3,36%, достигнув 3881 пункта, минимального значения с 27 августа. Долларовый аналог – индекс РТС – падал еще сильнее, на 4,48% (1646 пунктов). На 15:00 индекс Мосбиржи замедлил падение (2,75%) и немного превысил 3900 пунктов. РТС падает на 4,1% (1653 пункта).
Также дешевеют и январские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на лондонской бирже ICE до $78,82 за баррель и $76 за баррель соответственно.
Российский рынок падает на фоне новости Bloomberg. Агентство сообщило со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.