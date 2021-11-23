Основные индексы Мосбиржи возобновили рост после обвала 22 ноября
Основные индексы Мосбиржи 23 ноября возобновили рост после обвала 22 ноября, свидетельствуют данные торгов. В начале торговой сессии в 10:00 по мск индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС на минимуме опускались до 3776,61 пункта (-2,5%) и 1585,6 пункта соответственно. В последний раз индекс Мосбиржи торговался ниже 3800 пунктов 9 августа 2021 г., РТС опускался ниже 1600 пунктов в июле 2021 г.
Однако уже к 11:00 по мск индекс Мосбиржи возобновил рост, и на 11:01 по мск его значение превысило 3900 пунктов, индекс РТС также растет, на 11:05 по мск индикатор достиг 1636,37 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Доллар по отношению к рублю снижается, на 10:51 по мск американская валюта стоила 74,73 руб. 22 ноября в ходе торгов курс доллара превышал 75 руб. Европейская валюта, напротив, растет по отношению к рублю. Курс евро на 10:52 по мск превысил 84 руб., вчера европейская валюта впервые превысила это значение с начала октября.
В понедельник, 22 ноября, российский рынок оказался на минимальных за последние несколько месяцев значениях. Инвесторы массово распродавали активы: индекс Мосбиржи закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 пунктов, хотя еще на прошлой неделе превышал 4000 пунктов. Долларовый аналог – индекс РТС – просел еще сильнее: на 5,5% до 1628 пунктов.
Российский рынок падал на фоне новости Bloomberg. Агентство сообщило со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что материалы иностранных СМИ, в которых говорится, что Россия якобы планирует вторжение на Украину, являются вбросами.