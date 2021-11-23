Основные индексы Мосбиржи возобновили рост после обвала 22 ноября

Российский рынок падал на фоне новости Bloomberg. Агентство сообщило со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, что власти США направили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых якобы видно наращивание российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон, если президент России Владимир Путин примет такое решение. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г.