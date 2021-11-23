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Финансы

ФАС назвала занижение банками полной стоимости кредита недобросовестной конкуренцией

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала искусственное занижение банками полной стоимости кредита (ПСК) недобросовестной конкуренцией и предложила банковскому сообществу закрепить это законодательно.

Так, замглавы ФАС Андрей Кашеваров предложил Ассоциации российских банков (АРБ) провести соцопрос среди своих участников о том, получают ли кредитные организации, которые занижают ПСК, преимущество перед теми, кто указывает ее точно. Он заявил, что такая практика подпадает под действие ст. 14.7 КоАП РФ («Введение в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств продукта») и ФАС может вместе с Центробанком рассматривать жалобы на банки, которых в ней заподозрят.

По словам Кашеварова, при выявлении случаев занижения ПСК на первом этапе таким банкам можно вынести предупреждение. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сказал, что идея заслуживает внимания. Президент АРБ Гарегин Тосунян также поддержал предложение, заявив о готовности помочь с проведением опроса среди банковского сообщества.

В полную стоимость кредита входят не только сумма основного долга и проценты по нему, но и дополнительные платежи и расходы по обслуживанию кредита, включая, например, страховую премию и комиссию за выпуск и обслуживание кредитной карты. Поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту, однако согласно закону на момент заключения договора оно не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть.

При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения. Сейчас плата за такие услуги не включается в расчет ПСК.

В октябре ЦБ предложил кредитным и микрофинансовым организациям расширить понятие ПСК, включив в него любые дополнительные платежи, которые могут возникнуть у заемщика при оформлении займа.

Это произошло после обращения к регулятору представителей Общероссийского народного фронта, которые указали на способы обхода закона банками. Например, банки предлагают заемщику, который приходит за кредитом наличными с более низкой ПСК, оформить карту с более высокой стоимостью кредита. Также банки могут установить зависимость ставки по кредиту от получения допуслуг, не связанных со страховкой, использовать механизм «лестничных» ставок или одновременно с кредитным договором заключать дополнительное соглашение о повышении ставки. 

Ранее по теме: Как банки завышают полную стоимость кредита

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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