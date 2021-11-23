ФАС назвала занижение банками полной стоимости кредита недобросовестной конкуренцией

В полную стоимость кредита входят не только сумма основного долга и проценты по нему, но и дополнительные платежи и расходы по обслуживанию кредита, включая, например, страховую премию и комиссию за выпуск и обслуживание кредитной карты. Поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту, однако согласно закону на момент заключения договора оно не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть.