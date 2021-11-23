Объем незаконного обналичивания средств в России упал вдвое

Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. из России за рубеж было вывезено 20 млрд руб. — на 5,26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение произошло за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом, пояснили тогда в ЦБ.