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Финансы

Объем незаконного обналичивания средств в России упал вдвое

Ведомости

Около 21 млрд руб. были незаконно обналичены в России за январь — сентябрь 2021 г. — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

«За девять месяцев текущего года в два раза практически снижен объем обналичивания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 40 с лишним млрд рублей до немногим более 21 млрд руб.», — приводятся его слова на сайте ассоциации. 

ЦБ также зафиксировал сокращение объема незаконно выведенных за границу средств. Если за девять месяцев этого года он составил 31 млрд руб., то за такой же период прошлого — 33 млрд руб. Ясинский отметил, что показатель удерживается «на минимальном уровне» на протяжении нескольких лет.

По итогам 2021 г. объем сомнительных операций по незаконному выводу средств из России сократится примерно на 5-7%, ожидают в ЦБ. 

Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. из России за рубеж было вывезено 20 млрд руб. — на 5,26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение произошло за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом, пояснили тогда в ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ зафиксировал увеличение объема вывода денег из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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