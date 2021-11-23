Объем незаконного обналичивания средств в России упал вдвое
Около 21 млрд руб. были незаконно обналичены в России за январь — сентябрь 2021 г. — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
«За девять месяцев текущего года в два раза практически снижен объем обналичивания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 40 с лишним млрд рублей до немногим более 21 млрд руб.», — приводятся его слова на сайте ассоциации.
ЦБ также зафиксировал сокращение объема незаконно выведенных за границу средств. Если за девять месяцев этого года он составил 31 млрд руб., то за такой же период прошлого — 33 млрд руб. Ясинский отметил, что показатель удерживается «на минимальном уровне» на протяжении нескольких лет.
По итогам 2021 г. объем сомнительных операций по незаконному выводу средств из России сократится примерно на 5-7%, ожидают в ЦБ.
Ранее регулятор сообщил, что в первом полугодии 2021 г. из России за рубеж было вывезено 20 млрд руб. — на 5,26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Увеличение произошло за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом, пояснили тогда в ЦБ.