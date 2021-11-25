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Финансы

ЦБ выступил за предоставление банкам информации о паспортах граждан

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство, МВД и Центробанк письма с просьбой предоставить банкам доступ к базе данных с недействительными паспортами россиян, сообщают «Известия». В ЦБ заявили, что инициативу поддерживают.

Банки столкнулись с трудностями после того, как в июле этого года была отменена необходимость ставить в новый паспорт штампы о предыдущих документах, удостоверяющих личность, браках, разводах и детях. Это привело к возникновению проблем при кредитовании граждан. Так, банки не способны правильно рассчитать скоринговые баллы потенциального заемщика, поскольку бюро кредитных историй (БКИ) не предоставляют им сведения и по новым, и по старым паспортам. Этой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные граждане, совершив мошеннические действия, уточнили в НСФР.

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», — пояснил председатель НСФР Андрей Емелин.

Банки подтвердили наличие сложностей из-за вступивших в силу в июле изменений. В частности, в Совкомбанке заявили, что в итоге кредитные организации будут вынуждены заложить дополнительный риск по ссудам в процентные ставки, а это приведет к удорожанию продуктов для потребителей финансовых услуг.

ЦБ сообщил, что поддерживает инициативы, которые помогут кредиторам получать всю необходимую информацию для идентификации и оценки заемщиков. Однако регулятор отметил, что возможность узнать о предыдущих паспортах может быть лишь одним из способов корректно связать кредитную историю.

Емелин пояснил, что другим вариантом может быть возвращение отметки о ранее выданных паспортах в действующие документы. Также глава НСФР предположил, что можно было бы создать еще один сервис МВД по предоставлению банкам возможности проверки истории паспортов.

Ранее по теме: ЦБ предупредили о риске получения ссуд лицами с плохой кредитной историей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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