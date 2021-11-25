ЦБ выступил за предоставление банкам информации о паспортах граждан
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство, МВД и Центробанк письма с просьбой предоставить банкам доступ к базе данных с недействительными паспортами россиян, сообщают «Известия». В ЦБ заявили, что инициативу поддерживают.
Банки столкнулись с трудностями после того, как в июле этого года была отменена необходимость ставить в новый паспорт штампы о предыдущих документах, удостоверяющих личность, браках, разводах и детях. Это привело к возникновению проблем при кредитовании граждан. Так, банки не способны правильно рассчитать скоринговые баллы потенциального заемщика, поскольку бюро кредитных историй (БКИ) не предоставляют им сведения и по новым, и по старым паспортам. Этой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные граждане, совершив мошеннические действия, уточнили в НСФР.
«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», — пояснил председатель НСФР Андрей Емелин.
Банки подтвердили наличие сложностей из-за вступивших в силу в июле изменений. В частности, в Совкомбанке заявили, что в итоге кредитные организации будут вынуждены заложить дополнительный риск по ссудам в процентные ставки, а это приведет к удорожанию продуктов для потребителей финансовых услуг.
ЦБ сообщил, что поддерживает инициативы, которые помогут кредиторам получать всю необходимую информацию для идентификации и оценки заемщиков. Однако регулятор отметил, что возможность узнать о предыдущих паспортах может быть лишь одним из способов корректно связать кредитную историю.
Емелин пояснил, что другим вариантом может быть возвращение отметки о ранее выданных паспортах в действующие документы. Также глава НСФР предположил, что можно было бы создать еще один сервис МВД по предоставлению банкам возможности проверки истории паспортов.