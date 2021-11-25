ЦБ выступил за предоставление банкам информации о паспортах граждан

Банки столкнулись с трудностями после того, как в июле этого года была отменена необходимость ставить в новый паспорт штампы о предыдущих документах, удостоверяющих личность, браках, разводах и детях. Это привело к возникновению проблем при кредитовании граждан. Так, банки не способны правильно рассчитать скоринговые баллы потенциального заемщика, поскольку бюро кредитных историй (БКИ) не предоставляют им сведения и по новым, и по старым паспортам. Этой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные граждане, совершив мошеннические действия, уточнили в НСФР.