Fitch поставило рейтинг «Роснано» на пересмотр с негативным прогнозом
Рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг «Роснано» на пересмотр с возможностью понижения, следует из материалов агентства. До этого кредитный рейтинг «Роснано» находился на уровне BBB, что означает достаточный уровень кредитоспособности. Теперь агентство поместило рейтинг в список Rating Watch Negative (пересмотр с негативным прогнозом, RWN). Ситуация с долгом «Роснано» может стать тестом на готовность государства нести финансовые потери в связи с высокорисковыми инвестициями, считают в агентстве.
«Fitch продолжит внимательно следить за рисками, связанными с «Роснано» и действиями по их устранению, а также за мерами поддержки со стороны правительства. Нельзя исключать дальнейшие негативные рейтинговые действия, если Fitch не увидит стабилизации финансирования или более четкого взгляда на стратегию фондирования», — говорится в сообщении агентства.
В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условия для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.
Позже в Минфине сообщили, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности «Роснано», но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией. Правительство уже приняло решение по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.
Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб.