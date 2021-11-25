В ЦБ не увидели системных рисков из-за долгов «Роснано»

«Что касается "Роснано", ну смотрите, правительство, в частности Минфин, уже сказало, что они не рассматривают сценарии, при которых мог бы быть дефолт, какие-то неплатежи по кредитам с гарантией. В принципе, и эти кредиты, и кредиты и облигации без гарантий правительства достаточно равномерно распределены по системе, и мы каких-то причин для того, чтобы ожидать системных рисков, не видим», — сказала Юдаева.