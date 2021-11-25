В ЦБ не увидели системных рисков из-за долгов «Роснано»
«Что касается "Роснано", ну смотрите, правительство, в частности Минфин, уже сказало, что они не рассматривают сценарии, при которых мог бы быть дефолт, какие-то неплатежи по кредитам с гарантией. В принципе, и эти кредиты, и кредиты и облигации без гарантий правительства достаточно равномерно распределены по системе, и мы каких-то причин для того, чтобы ожидать системных рисков, не видим», — сказала Юдаева.
В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условия для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.
Позже в Минфине сообщили, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности «Роснано», но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией. Правительство уже приняло решение по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.
Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб.
24 ноября РБК сообщило со ссылкой на источники, что Промсвязьбанк является держателем облигаций «Роснано» на 10 млрд руб. с погашением в декабре 2023 г.