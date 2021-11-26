Акции угольных компаний подешевели на 5-7%

Негативный новостной фон создают также сообщения об обнаружении агрессивного штамма коронавируса в Южной Африке и публикации Bloomberg о вероятности вооруженного конфликта России и Украины. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются в качестве трубы Bloomberg». «Это нагнетание напряженности, это, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, и, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеются ввиду агрессивные в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — заявил Песков.