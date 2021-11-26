Акции угольных компаний подешевели на 5-7%
Акции российских угольных компаний подешевели на 5-7% в ходе торгов на Московской бирже. В частности, бумаги «Распадской» дешевеют на 5,59% по отношению к закрытию предыдущего дня, на 16:43 по мск цена бумаги составила до 391,36 руб. Максимальное снижение было зафиксировано в 11:28 по мск, тогда бумаги компании дешевели на 7,39%. Обыкновенные акции «Мечела» дешевеют на 6,67% по отношению к закрытию торгов 25 ноября — до 110,3 руб. за штуку на 15:51 по мск.
Котировки компаний падают сильнее, чем снижаются основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи падал на 2,62%, до 3844 пунктов, долларовый аналог – индекс РТС – падал на 3,55%, до 1606 пунктов. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров.
Для угольных компаний негативный фон создают также сообщения о проверках и ужесточении требований к промышленной безопасности. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что министерство рассмотрит возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на «Листвяжной».
Российский рынок падает на фоне снижения котировок нефтяных фьючерсов. Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 26 ноября, ускорили темпы падения до 6%, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 17:09 мск снижалась на 6,13% до $73,31 за баррель. Нефть Brent по состоянию на 17:10 мск дешевела на 5,65% до $77,57 за баррель.
Негативный новостной фон создают также сообщения об обнаружении агрессивного штамма коронавируса в Южной Африке и публикации Bloomberg о вероятности вооруженного конфликта России и Украины. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются в качестве трубы Bloomberg». «Это нагнетание напряженности, это, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, и, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеются ввиду агрессивные в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — заявил Песков.