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Финансы

Дерипаска предостерег ЦБ от укрепления рубля

Ведомости

Основатель «Русала» Олег Дерипаска предостерег Центробанк от дальнейшего укрепления рубля. Свою позицию он высказал в ходе сессии инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Я вас еще раз хочу предостеречь от укрепления рубля. Это может дать быстрое решение по инфляции, но потом будем долго страдать со всем остальным», — сказал он.

В этом году бюджет России получит дополнительные доходы в том числе благодаря экспортному скачку, отметил бизнесмен. Однако, по его словам, в дальнейшем таковой будет трудно совершить, если власти продолжат укреплять рубль за счет повышения ключевой ставки, которое затрудняет компаниям привлечение средств. Кроме того, рост ставки ведет к увеличению популярности сделок carry trade — стратегии торговли, предусматривающей получение прибыли за счет получения займов в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестирования средств в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик.

По словам Дерипаски, Россия сейчас «отрезана» от западных рынков, кроме того, компании учитывают риски введения санкций в будущем. При наложении новых ограничений объем заимствований снизится еще сильнее, резюмировал бизнесмен. 

Дерипаска призвал правительство и ЦБ развивать самостоятельные платежные системы и повышать уровень цифровизации, расширять рынок облигаций и провести диверсификацию финансовой системы. «У нас очень примитивное финансирование долговое. Нигде в мире этого нет. Даже я, когда была возможность, несколько раз делал IPO. И все остальные пытаются это сделать. Потому что, да, ты пытаешься как-то снизить и риски, и все остальное», — сказал бизнесмен.

Дерипаска не в первый раз выступает против укрепления рубля. 11 июня этого года, когда ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5% (сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. — Прим. ред.), предприниматель назвал действия регулятора «безумием». «Лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», — написал он тогда в своем Telegram-канале.

В ноябре прошлого года опрос, проведенный онлайн-платформой Webbankir, показал, что ослабление рубля никак не влияет на финансовое положение 56% россиян. О заметном ухудшении, в свою очередь, высказались 18% респондентов. 

На открытии сегодняшних торгов доллар торговался по 74,54 руб., следует из данных Мосбиржи. Курс евро составлял 84,4 руб.  

Ранее по теме: Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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