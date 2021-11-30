Дерипаска предостерег ЦБ от укрепления рубля

Дерипаска призвал правительство и ЦБ развивать самостоятельные платежные системы и повышать уровень цифровизации, расширять рынок облигаций и провести диверсификацию финансовой системы. «У нас очень примитивное финансирование долговое. Нигде в мире этого нет. Даже я, когда была возможность, несколько раз делал IPO. И все остальные пытаются это сделать. Потому что, да, ты пытаешься как-то снизить и риски, и все остальное», — сказал бизнесмен.