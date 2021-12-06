ОКБ планирует включать в кредитные истории данные о небанковских рассрочках

В ОКБ уточнили, что провайдеры, которые работают по классической модели кредитования через банки и МФО, передают информацию о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ). Однако большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценке ОКБ, доля таких транзакций в России составляет 3% от общего объема, однако за 2021 г. может достичь около 150 млрд руб.