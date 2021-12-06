ОКБ планирует включать в кредитные истории данные о небанковских рассрочках
Гендиректор ОКБ Артур Александрович рассказал, что бюро прорабатывает вопрос получения такой информации от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей. Он отметил, что нужно, чтобы ЦБ разработал порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) с учетом новых данных. До этого данные о небанковских рассрочках можно включать в дополнение к кредитному отчету.
В ОКБ уточнили, что провайдеры, которые работают по классической модели кредитования через банки и МФО, передают информацию о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ). Однако большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценке ОКБ, доля таких транзакций в России составляет 3% от общего объема, однако за 2021 г. может достичь около 150 млрд руб.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экосистемы, которые продают товары в рассрочку, должны передавать такую информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки могли оценить их долговую нагрузку. Она рассказала, что технологические компании сейчас идут в финансовый сектор, покупая небольшие банки. При этом возникают вопросы у банкиров, когда такие экосистемы продают товары в рассрочку, которая является формой кредитования.