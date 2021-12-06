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Финансы

ОКБ планирует включать в кредитные истории данные о небанковских рассрочках

Ведомости

Объединенное кредитное бюро (ОКБ, входит в экосистему Сбера), планирует включать в кредитные истории россиян информацию о предоставленных им небанковских рассрочках, сообщил РБК со ссылкой на компанию.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович рассказал, что бюро прорабатывает вопрос получения такой информации от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей. Он отметил, что нужно, чтобы ЦБ разработал порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) с учетом новых данных. До этого данные о небанковских рассрочках можно включать в дополнение к кредитному отчету. 

В ОКБ уточнили, что провайдеры, которые работают по классической модели кредитования через банки и МФО, передают информацию о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ). Однако большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. По оценке ОКБ, доля таких транзакций в России составляет 3% от общего объема, однако за 2021 г. может достичь около 150 млрд руб. 

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экосистемы, которые продают товары в рассрочку, должны передавать такую информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки могли оценить их долговую нагрузку. Она рассказала, что технологические компании сейчас идут в финансовый сектор, покупая небольшие банки. При этом возникают вопросы у банкиров, когда такие экосистемы продают товары в рассрочку, которая является формой кредитования.  

Ранее по теме: Набиуллина выступила за передачу данных о рассрочках в БКИ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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