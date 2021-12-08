Visa запустила консультации клиентов по криптовалюте
Глобальная платежная система Visa объявила о начале предоставления консультаций по криптовалюте для своих клиентов, сообщает CNBC.
В сообщении говорится, что компания предлагает свои консалтинговые услуги финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим фирмам по всем вопросам, в том числе в изучении невзаимозаменяемых токенов (NFT). Visa назвала американский банк UMB клиентом, который уже пользуется консультационными услугами компании.
С 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3,5 млрд. Об этом сообщил глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе Никола Плекас.
«Криптовалюты для нас — это огромная новая тема и возможность роста. И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса», — добавил Плекас.
Компания также надеется, что ее консультации по криптовалюте помогут в дальнейшем внедрении биткойна и других цифровых валют. Visa рассматривает эту сферу как ключевую возможность роста, которая «выходит за рамки карточных платежей».
Ранее РБК сообщал, что в марте 2021 г. Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить транзакции в криптовалюте, а в сентябре объявила о работе над созданием сети блокчейнов, которая позволит конвертировать различные цифровые активы, включая токены, стейблкоины и национальные цифровые валюты.