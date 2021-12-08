Visa запустила консультации клиентов по криптовалюте

Ранее РБК сообщал, что в марте 2021 г. Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить транзакции в криптовалюте, а в сентябре объявила о работе над созданием сети блокчейнов, которая позволит конвертировать различные цифровые активы, включая токены, стейблкоины и национальные цифровые валюты.