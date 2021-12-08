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Финансы

Visa запустила консультации клиентов по криптовалюте

Ведомости

Глобальная платежная система Visa объявила о начале предоставления консультаций по криптовалюте для своих клиентов, сообщает CNBC. 

В сообщении говорится, что компания предлагает свои консалтинговые услуги финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим фирмам по всем вопросам, в том числе в изучении невзаимозаменяемых токенов (NFT). Visa назвала американский банк UMB клиентом, который уже пользуется консультационными услугами компании. 

С 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3,5 млрд. Об этом сообщил глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе Никола Плекас.

«Криптовалюты для нас — это огромная новая тема и возможность роста. И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса», — добавил Плекас.

Компания также надеется, что ее консультации по криптовалюте помогут в дальнейшем внедрении биткойна и других цифровых валют. Visa рассматривает эту сферу как ключевую возможность роста, которая «выходит за рамки карточных платежей». 

Ранее РБК сообщал, что в марте 2021 г. Visa стала первой из крупных платежных систем, которая начала проводить транзакции в криптовалюте, а в сентябре объявила о работе над созданием сети блокчейнов, которая позволит конвертировать различные цифровые активы, включая токены, стейблкоины и национальные цифровые валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных