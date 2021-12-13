ЦБ и ПФР договорились вместе защищать пожилых людей от мошенников

Через совместные проекты ЦБ и ПФР расскажут гражданам о формировании пенсионных прав, а также о том, как узнать размер пенсионных накоплений, предотвратить списание социальных выплат за долги и вернуть необоснованно списанные деньги. Кроме того, регулятор и госучреждение собираются развивать у пожилых людей навыки использования цифровых технологий.