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Финансы

ЦБ и ПФР договорились вместе защищать пожилых людей от мошенников

Ведомости

Центробанк и Пенсионный фонд России (ПФР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения, которое направлено, в первую очередь, на защиту граждан предпенсионного и пенсионного возраста от мошенников, сообщила пресс-служба регулятора. 

Через совместные проекты ЦБ и ПФР расскажут гражданам о формировании пенсионных прав, а также о том, как узнать размер пенсионных накоплений, предотвратить списание социальных выплат за долги и вернуть необоснованно списанные деньги. Кроме того, регулятор и госучреждение собираются развивать у пожилых людей навыки использования цифровых технологий.

ЦБ и ПФР разработают совместных план действий на основе анализа обращений, поступивших регулятору. В этой деятельности оба учреждения «будут опираться на развитую сеть своих территориальных подразделений и на возможность координации в рамках региональных программ повышения финансовой грамотности», отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ и ПФР занимались финансовым просвещением пенсионеров обособленно. В частности, у регулятора есть курсы для лиц старшего возраста, специальные брошюры и видеоролики, распространяемые в МФЦ, почтовых отделениях, магазинах и в транспорте.

В августе ЦБ рекомендовал банкам внедрить в их дистанционные платформы сервис «второй руки», позволяющий клиентам назначить себе помощника. Мера направлена на защиту пенсионеров и инвалидов от мошенников. Вдобавок регулятор посоветовал кредитным организациям отказаться от автоматического подключения дистанционных сервисов маломобильным гражданам и инвалидам.

В конце ноября ВТБ рассказал о появлении нового способа мошенничества, когда злоумышленники рассылают людям письма с предложением вернуть пенсионные накопления и завладевают данными банковских карт через фишинговые сайты. Сообщения направляются от имени ПФР, предупредил банк.

Ранее по теме: В ЦБ рекомендовали пенсионерам не полагаться только на государство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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