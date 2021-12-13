ЦБ и ПФР договорились вместе защищать пожилых людей от мошенников
Центробанк и Пенсионный фонд России (ПФР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения, которое направлено, в первую очередь, на защиту граждан предпенсионного и пенсионного возраста от мошенников, сообщила пресс-служба регулятора.
Через совместные проекты ЦБ и ПФР расскажут гражданам о формировании пенсионных прав, а также о том, как узнать размер пенсионных накоплений, предотвратить списание социальных выплат за долги и вернуть необоснованно списанные деньги. Кроме того, регулятор и госучреждение собираются развивать у пожилых людей навыки использования цифровых технологий.
ЦБ и ПФР разработают совместных план действий на основе анализа обращений, поступивших регулятору. В этой деятельности оба учреждения «будут опираться на развитую сеть своих территориальных подразделений и на возможность координации в рамках региональных программ повышения финансовой грамотности», отмечается в сообщении ЦБ.
Ранее ЦБ и ПФР занимались финансовым просвещением пенсионеров обособленно. В частности, у регулятора есть курсы для лиц старшего возраста, специальные брошюры и видеоролики, распространяемые в МФЦ, почтовых отделениях, магазинах и в транспорте.
В августе ЦБ рекомендовал банкам внедрить в их дистанционные платформы сервис «второй руки», позволяющий клиентам назначить себе помощника. Мера направлена на защиту пенсионеров и инвалидов от мошенников. Вдобавок регулятор посоветовал кредитным организациям отказаться от автоматического подключения дистанционных сервисов маломобильным гражданам и инвалидам.