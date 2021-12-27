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Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября

Ведомости

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 27 декабря выросла более чем на 1,8% — до $77,56 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Цена превысила отметку $77 за баррель впервые с 26 ноября. Февральский фьючерс марки WTI дорожает на 2% до $74,56 за баррель.

Рубль растет по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 18.22 мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,11% до 73,53 руб., курс евро растет к рублю на 0,03% до 83,29 руб.

Российский рынок акций также демонстрирует рост в ходе торгов 27 декабря. Рублевый индекс растет на 0,94% до 3737,62 п., долларовый индекс РТС растет на 1,13% до 1601,99 п.

Как уточняет Bloomberg, фьючерсы на нефть растут на фоне снижения опасений инвесторов по поводу нового штамма коронавируса «омикрон». Инвесторы полагают, что, несмотря на быстрое распространение «омикрона», его течение болезни может быть более мягким, чем у предыдущих штаммов. Это снижает риски введения новых ограничений, уточняет агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных