Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября
Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 27 декабря выросла более чем на 1,8% — до $77,56 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Цена превысила отметку $77 за баррель впервые с 26 ноября. Февральский фьючерс марки WTI дорожает на 2% до $74,56 за баррель.
Рубль растет по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 18.22 мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,11% до 73,53 руб., курс евро растет к рублю на 0,03% до 83,29 руб.
Российский рынок акций также демонстрирует рост в ходе торгов 27 декабря. Рублевый индекс растет на 0,94% до 3737,62 п., долларовый индекс РТС растет на 1,13% до 1601,99 п.
Как уточняет Bloomberg, фьючерсы на нефть растут на фоне снижения опасений инвесторов по поводу нового штамма коронавируса «омикрон». Инвесторы полагают, что, несмотря на быстрое распространение «омикрона», его течение болезни может быть более мягким, чем у предыдущих штаммов. Это снижает риски введения новых ограничений, уточняет агентство.