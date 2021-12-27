Цена на нефть марки Brent превысила $77 впервые с конца ноября

Как уточняет Bloomberg, фьючерсы на нефть растут на фоне снижения опасений инвесторов по поводу нового штамма коронавируса «омикрон». Инвесторы полагают, что, несмотря на быстрое распространение «омикрона», его течение болезни может быть более мягким, чем у предыдущих штаммов. Это снижает риски введения новых ограничений, уточняет агентство.