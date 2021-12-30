Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам списывать социальные выплаты гражданам в счет погашения долгов по потребительским ссудам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива дополняет перечень средств, не подлежащих взысканию, выплатами от государства беременным женщинам, гражданам и семьям с детьми и малоимущим. Изменения вносятся в ч. 1 ст. 101 закона «Об исполнительном производстве». Также запрещается списывать любые единоразовые выплаты россиянам от государства.
Исключением являются случаи, когда заемщик предоставил банку согласие на списание конкретной выплаты в счет погашения долга. При этом в течение двух недель с момента списания гражданин вправе передумать и потребовать вернуть деньги обратно. Банк обязан исполнить просьбу за три рабочих дня.
Кроме того, в соответствии с законом заемщик может обратиться в банк с заявлением о сохранении на счете части дохода, в том числе зарплаты, не выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Таковой составит 12 654 руб. в 2022 г. Если региональный уровень будет выше, то защищенная сумма должна соответствовать ей.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 г. за исключением некоторых пунктов. Отмечается, что действие документа будет иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счета с 1 января 2021 г.