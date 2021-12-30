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Финансы

Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам списывать социальные выплаты гражданам в счет погашения долгов по потребительским ссудам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива дополняет перечень средств, не подлежащих взысканию, выплатами от государства беременным женщинам, гражданам и семьям с детьми и малоимущим. Изменения вносятся в ч. 1 ст. 101 закона «Об исполнительном производстве». Также запрещается списывать любые единоразовые выплаты россиянам от государства.

Исключением являются случаи, когда заемщик предоставил банку согласие на списание конкретной выплаты в счет погашения долга. При этом в течение двух недель с момента списания гражданин вправе передумать и потребовать вернуть деньги обратно. Банк обязан исполнить просьбу за три рабочих дня.

Кроме того, в соответствии с законом заемщик может обратиться в банк с заявлением о сохранении на счете части дохода, в том числе зарплаты, не выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Таковой составит 12 654 руб. в 2022 г. Если региональный уровень будет выше, то защищенная сумма должна соответствовать ей.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г. за исключением некоторых пунктов. Отмечается, что действие документа будет иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счета с 1 января 2021 г.

Ранее по теме: Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги соцвыплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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