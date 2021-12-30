Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

Кроме того, в соответствии с законом заемщик может обратиться в банк с заявлением о сохранении на счете части дохода, в том числе зарплаты, не выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Таковой составит 12 654 руб. в 2022 г. Если региональный уровень будет выше, то защищенная сумма должна соответствовать ей.