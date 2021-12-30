Российский рынок акций прибавил более 15% за 2021 год

Так, рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии в последний торговый день года, 30 декабря, вырос на 1,23%, до 3787,26 пункта. Рост за год составил 15,15%, за сутки — 1,23%. Долларовый индекс РТС достиг 1595,76 пункта (+15,01% за год, +0,38% за сутки).