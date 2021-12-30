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Российский рынок акций прибавил более 15% за 2021 год

Ведомости

Рынок акций РФ вырос по итогам 2021 г. более чем на 15%, следует из данных Мосбиржи.

Так, рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии в последний торговый день года, 30 декабря, вырос на 1,23%, до 3787,26 пункта. Рост за год составил 15,15%, за сутки — 1,23%. Долларовый индекс РТС достиг 1595,76 пункта (+15,01% за год, +0,38% за сутки).

Среди отраслевых индексов Мосбиржи наибольший прирост в уходящем году показали индексы химии и нефтехимии (64,15%), строительных компаний (48,37%), финансов (40,09%), нефти и газа (24,71%), металлов и добычи (7,34%) и транспорта (6,26%). Больше других снизились индексы информационных технологий (16,55%), электроэнергетики (15,21%), телекоммуникаций (10,35%) и потребительского сектора (3,18%).

Чистый приток иностранных инвестиций в российские акции с начала года составил $1,58 млрд., сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные BCS Global Markets. Это первый положительный результат с 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных