Российский рынок акций прибавил более 15% за 2021 год
Рынок акций РФ вырос по итогам 2021 г. более чем на 15%, следует из данных Мосбиржи.
Так, рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии в последний торговый день года, 30 декабря, вырос на 1,23%, до 3787,26 пункта. Рост за год составил 15,15%, за сутки — 1,23%. Долларовый индекс РТС достиг 1595,76 пункта (+15,01% за год, +0,38% за сутки).
Среди отраслевых индексов Мосбиржи наибольший прирост в уходящем году показали индексы химии и нефтехимии (64,15%), строительных компаний (48,37%), финансов (40,09%), нефти и газа (24,71%), металлов и добычи (7,34%) и транспорта (6,26%). Больше других снизились индексы информационных технологий (16,55%), электроэнергетики (15,21%), телекоммуникаций (10,35%) и потребительского сектора (3,18%).
Чистый приток иностранных инвестиций в российские акции с начала года составил $1,58 млрд., сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные BCS Global Markets. Это первый положительный результат с 2016 г.