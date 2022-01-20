В НКР назвали размер необходимой для оформления ипотеки в Москве зарплаты
Минимум 104 000 руб. без учета расходов на домохозяйство необходимо зарабатывать ежемесячно для комфортной выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве, заявил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 000 руб., и это без учета расходов на домохозяйство. Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, требовалось 84 000 руб., при условии, что в погашение кредита направляется до 70% от заработной платы», — сказал он «РИА Новости».
При этом расходы на домохозяйство в Москве в среднем составляют 25 000 – 30 000 руб. в месяц, уточнил заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве и ее области составляет 90 000 – 100 000 руб., а без учета топ-менеджмента крупных компаний — 65 000 – 70 000 руб., добавил эксперт.
Однокомнатная квартира в Москве в середине января этого года стоила в среднем 10,5 млн руб., если речь о новостройке, и 10,4 млн руб. на вторичном рынке, отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Семья, где работают два человека, сможет накопить первоначальный взнос в 20% за 20 месяцев, если будет иметь доход в 180 000 руб. в месяц, жить на 36 000 руб., тратить 40 000 руб. на аренду жилья, а остальное — откладывать, уточнила она.
Человеку, который не хочет брать ипотеку, который стабильно зарабатывает 95 000 – 100 000 руб. в месяц и живет на один прожиточный минимум, потребуется 12 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве, рассказала Кирюхина. Прожиточный минимум в 2022 г. в России составляет 12 654 руб.