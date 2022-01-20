В НКР назвали размер необходимой для оформления ипотеки в Москве зарплаты

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 000 руб., и это без учета расходов на домохозяйство. Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, требовалось 84 000 руб., при условии, что в погашение кредита направляется до 70% от заработной платы», — сказал он «РИА Новости».