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Финансы

В НКР назвали размер необходимой для оформления ипотеки в Москве зарплаты

Ведомости

Минимум 104 000 руб. без учета расходов на домохозяйство необходимо зарабатывать ежемесячно для комфортной выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве, заявил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 000 руб., и это без учета расходов на домохозяйство. Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, требовалось 84 000 руб., при условии, что в погашение кредита направляется до 70% от заработной платы», — сказал он «РИА Новости».

При этом расходы на домохозяйство в Москве в среднем составляют 25 000 – 30 000 руб. в месяц, уточнил заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве и ее области составляет 90 000 – 100 000 руб., а без учета топ-менеджмента крупных компаний — 65 000 – 70 000 руб., добавил эксперт.

Однокомнатная квартира в Москве в середине января этого года стоила в среднем 10,5 млн руб., если речь о новостройке, и 10,4 млн руб. на вторичном рынке, отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Семья, где работают два человека, сможет накопить первоначальный взнос в 20% за 20 месяцев, если будет иметь доход в 180 000 руб. в месяц, жить на 36 000 руб., тратить 40 000 руб. на аренду жилья, а остальное — откладывать, уточнила она.

Человеку, который не хочет брать ипотеку, который стабильно зарабатывает 95 000 – 100 000 руб. в месяц и живет на один прожиточный минимум, потребуется 12 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве, рассказала Кирюхина. Прожиточный минимум в 2022 г. в России составляет 12 654 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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