Премьер-министр Хорватии назвал срок перехода страны на евро

Премьер-министр рассказал, что переходный период с национальной валюты на евро будет действовать две недели. Тогда еще можно будет расплачиваться с помощью кун. Обменять деньги жители страны смогут в банках и на почте до 2024 г., а также в Национальном банке страны в любое время.