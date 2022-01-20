Премьер-министр Хорватии назвал срок перехода страны на евро
Хорватия планирует полностью перейти на евро с начала 2023 г., заявил на заседании правительства премьер-министр страны Андрей Пленкович.
На сегодняшний день в Хорватии есть своя валюта — куна. Евро стоит около 7,5 куны, рубль — 0,09 куны.
«Ожидаем, что выполним условия для введения евро до конца первого квартала 2022 года, финальные решение на уровне ЕС — в середине года, окончательное утверждение — после туристического сезона, цены в двух валютах — с сентября, переход — 1 января 2023 года», — сказал Пленкович (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр рассказал, что переходный период с национальной валюты на евро будет действовать две недели. Тогда еще можно будет расплачиваться с помощью кун. Обменять деньги жители страны смогут в банках и на почте до 2024 г., а также в Национальном банке страны в любое время.