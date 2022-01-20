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Премьер-министр Хорватии назвал срок перехода страны на евро

Ведомости

Хорватия планирует полностью перейти на евро с начала 2023 г., заявил на заседании правительства премьер-министр страны Андрей Пленкович.

На сегодняшний день в Хорватии есть своя валюта — куна. Евро стоит около 7,5 куны, рубль — 0,09 куны.

«Ожидаем, что выполним условия для введения евро до конца первого квартала 2022 года, финальные решение на уровне ЕС — в середине года, окончательное утверждение — после туристического сезона, цены в двух валютах — с сентября, переход — 1 января 2023 года», — сказал Пленкович (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр рассказал, что переходный период с национальной валюты на евро будет действовать две недели. Тогда еще можно будет расплачиваться с помощью кун. Обменять деньги жители страны смогут в банках и на почте до 2024 г., а также в Национальном банке страны в любое время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных