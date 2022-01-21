Минфин разработает законопроект для снижения ставок по ипотеке

«Получив же доступ к историям, «Дом.РФ» сможет более точно формировать свои тарифы по секьюритизации и оценивать объем капитала, который предназначен для гарантии кредитного риска по облигациям для благонадежных заемщиков, за счет чего у него появится возможность для больших объемов секьюритизации», — сказал эксперт.