Минфин разработает законопроект для снижения ставок по ипотеке
Министерство финансов России разработает законопроект, который позволит институту развития «Дом.РФ» получить доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля, сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства. Предполагается, что инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму в феврале следующего года.
Секьюритизация ипотеки представляет собой выпуск ценных бумаг под залог недвижимости, на которую выдан кредит. Она позволяет банкам получить ликвидность и снизить нагрузку на капитал. Например, при объеме ссуд в 10 млрд руб. капитал должен быть 1 млрд руб., тогда как благодаря облигациям — 200 млн руб. Соответственно, процедура позволяет кредитору освободить дополнительные средства для предоставления новых ссуд, пояснил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.
«Получив же доступ к историям, «Дом.РФ» сможет более точно формировать свои тарифы по секьюритизации и оценивать объем капитала, который предназначен для гарантии кредитного риска по облигациям для благонадежных заемщиков, за счет чего у него появится возможность для больших объемов секьюритизации», — сказал эксперт.
Минфин, в свою очередь, подтвердил, что мера позволит сократить траты банков на секьюритизацию и увеличить скорость реализации подобных сделок. В целом это повысит качество портфеля ипотечных ссуд, полагают в министерстве.
В ведомстве отметили, что «Дом.РФ» на данный момент является основным эмитентом на рынке ипотечных ценных бумаг. По словам Бархоты, институт секьюритизирует свыше 80% ипотечных займов. Однако отсутствие у организации доступа к кредитным историям граждан мешает точно оценить риски по ипотечным облигациям. Реализация этой возможности поспособствует повышению эффективности секьюритизации жилищных кредитов в части увеличения доступности жилья в стране, уверены в Минфине.
Мера сделает выпуск ипотечных облигаций проще, что, в свою очередь, потенциально увеличит объем свободных средств в банковской сфере, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, в этом случае банки смогут дифференцированно подходить к разным заемщикам и снизить ставки по ипотеке для добросовестных клиентов.
По словам Бархоты, для надежных заемщиков ставки по ипотеке могут сократиться на 0,25–0,75 п. п. Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков допускает сокращение на 0,5–1 п. п. По данным Центробанка, на 1 декабря 2021 г. средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 7,59% годовых.