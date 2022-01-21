ФНС упростит банкам процесс выявления фирм-однодневок
Федеральная налоговая служба (ФНС) в этом году запустит для банков сервис, позволяющий автоматически отслеживать адреса массовых регистраций клиентов — юридических лиц, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Как пояснила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, до мая прошлого года список адресов массовой регистрации компаний публиковался на сайте ФНС и был интегрирован в автоматизированные банковские системы. Однако после этого платформа перестала работать, уточнил источник «Известий».
В связи с этим банк «Зенит» стал использовать информацию из коммерческих баз данных, а Делобанк — агрегаторы и внутренние базы. Теперь в ФНС хотят запустить обновленный вариант сервиса, аналогичный предыдущему по функции.
Факт разработки сервиса подтвердил Центробанк. Росфинмониторинг указал на высокую востребованность подобных сервисов. В этом ведомстве добавили, что в последние несколько лет наблюдается значительное сокращение числа компаний, имеющих признаки однодневок. Тем не менее риски, что такие фирмы используются для «теневых схем», сохраняются, подчеркнули в Росфинмониторинге.
Когда проверка массовой регистрации фирм-однодневок осуществляется вручную, многие компании остаются незамеченными службами безопасности, пояснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Банки же должны убедиться в надежности организации, когда решают открыть ей расчетный счет, уточнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.