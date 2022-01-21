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Финансы

ФНС упростит банкам процесс выявления фирм-однодневок

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) в этом году запустит для банков сервис, позволяющий автоматически отслеживать адреса массовых регистраций клиентов — юридических лиц, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Как пояснила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, до мая прошлого года список адресов массовой регистрации компаний публиковался на сайте ФНС и был интегрирован в автоматизированные банковские системы. Однако после этого платформа перестала работать, уточнил источник «Известий».

В связи с этим банк «Зенит» стал использовать информацию из коммерческих баз данных, а Делобанк — агрегаторы и внутренние базы. Теперь в ФНС хотят запустить обновленный вариант сервиса, аналогичный предыдущему по функции.

Факт разработки сервиса подтвердил Центробанк. Росфинмониторинг указал на высокую востребованность подобных сервисов. В этом ведомстве добавили, что в последние несколько лет наблюдается значительное сокращение числа компаний, имеющих признаки однодневок. Тем не менее риски, что такие фирмы используются для «теневых схем», сохраняются, подчеркнули в Росфинмониторинге.

Когда проверка массовой регистрации фирм-однодневок осуществляется вручную, многие компании остаются незамеченными службами безопасности, пояснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Банки же должны убедиться в надежности организации, когда решают открыть ей расчетный счет, уточнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. 

Ранее по теме: «Ведомости» выяснили детали непубличной системы выявления налоговых уклонистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных