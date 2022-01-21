ФНС упростит банкам процесс выявления фирм-однодневок

Факт разработки сервиса подтвердил Центробанк. Росфинмониторинг указал на высокую востребованность подобных сервисов. В этом ведомстве добавили, что в последние несколько лет наблюдается значительное сокращение числа компаний, имеющих признаки однодневок. Тем не менее риски, что такие фирмы используются для «теневых схем», сохраняются, подчеркнули в Росфинмониторинге.