Здание ЦБ в Москве проверяют из-за сообщения о минировании
В здании Центробанка на Неглинной улице в Москве проводится проверка в связи с поступлением сообщения о минировании, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора.
«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка», — говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству «РИА Новости», что неизвестный позвонил и заявил, что «заминировал» здание. По словам собеседника агентства, этот человек в разговоре упомянул предложение ЦБ запретить операции с криптовалютами в России.
Позже в пресс-службе ЦБ уточнили, что информация о минировании оказалась ложной. «Персонал возвращается на рабочие места», — отметили в регуляторе.
Вчера ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.