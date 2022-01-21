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Финансы

Здание ЦБ в Москве проверяют из-за сообщения о минировании

Ведомости

В здании Центробанка на Неглинной улице в Москве проводится проверка в связи с поступлением сообщения о минировании, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора.

«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка», — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству «РИА Новости», что неизвестный позвонил и заявил, что «заминировал» здание. По словам собеседника агентства, этот человек в разговоре упомянул предложение ЦБ запретить операции с криптовалютами в России.

Позже в пресс-службе ЦБ уточнили, что информация о минировании оказалась ложной. «Персонал возвращается на рабочие места», — отметили в регуляторе.

Вчера ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют. 

Ранее по теме: ЦБ хочет запретить развитие криптовалют в России, но пока не знает, как именно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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